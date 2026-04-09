Porto Alegre

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Câmera flagra homem abandonando cachorro na zona sul de Porto Alegre; veja vídeo

Cão de cerca de dois anos foi deixado em frente a uma creche para animais. Proprietários do estabelecimento registraram boletim de ocorrência

Natália Piva*

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