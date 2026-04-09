Câmera flagra homem abandonando cachorro na zona sul de Porto Alegre; veja vídeo

Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem abandona um cachorro em frente a uma creche para animais na Avenida Wenceslau Escobar, no bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre. O caso aconteceu por volta das 5h desta quinta-feira (9).

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem, ainda não identificado, atravessa a avenida guiando o cão. Em seguida, ele desce uma rampa que dá acesso ao portão de estacionamento dos funcionários da creche, e quando volta, está sem o animal. Ele então cruza a rua e vai embora.

Os proprietários da creche contaram que encontraram o animal amarrado no local. Eles afirmaram ainda que registraram um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Adoção

O animal, de aproximadamente dois anos, passou por avaliação veterinária e recebeu as vacinas necessárias.

Nas redes sociais, os responsáveis pelo estabelecimento afirmaram que o cachorro será encaminhado para adoção responsável.

Interessados podem entrar em contato com a creche Três Peludos no Instagram.