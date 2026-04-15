Câmera de segurança registra momento em que veado é atacado por cães no Menino Deus

O animal, da espécie Cervus axis, encontrado na Rua Almirante Gonçalves, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, foi atacado por cães durante a madrugada desta quarta-feira (15). O momento foi registrado por câmera de segurança de um dos prédios (veja vídeo acima).

O animal foi resgatado por equipes da Patrulha Ambiental da Brigada Militar por volta das 8h. Trata-se de uma fêmea, que foi encaminhada ao Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Ainda não há detalhes sobre a origem do animal nem como ele chegou no bairro Menino Deus.

Estado era delicado

A fêmea foi encaminhada ao Núcleo de Conservação e Reabilitação de Animais Silvestres (Preservas) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), onde foi avaliada em situação clínica delicada.

Exames realizados no Preservas indicaram que o cervo não apresentava boa condição clínica. Com 42 quilos, o animal, uma fêmea adulta, tinha lesões externas em diversas regiões do corpo.

Coordenador do Preservas, o professor Marcelo Meller Alievi contou que o cervo passou por exames de raio X, gasometria e de sangue. No primeiro momento, a equipe veterinária tentou diminuir o sofrimento do animal com a administração de analgésicos.

— Ela tem lesões na cabeça, nas pernas e no tórax. São lesões de pele, feridas, lesões extensas, e tem o pulmão comprometido — contou Alievi.

O professor explicou que espécies do grupo de cervídeos costumam ser extremamente estressadas, especialmente quando mantidas em cativeiro — no caso do animal encontrado, foram horas amarrado ao tronco de uma árvore. E este estresse pode causar complicações, como lesão muscular generalizada, que foi diagnosticada no cervo encontrado nesta terça-feira em Porto Alegre.

— É uma lesão que acontece em todos os músculos (do corpo). Não é uma lesão por trauma, ela acontece pela descarga de adrenalina no corpo e que gera esse gasto de energia muscular. A fibra começa a se romper de maneira generalizada. Isso repercute na função do rim, na função hepática — explicou Alievi.

Eutanásia

Em razão das lesões e do agravamento do estado de saúde do cervo, a equipe do Preservas optou por realizar eutanásia no animal. O procedimento foi realizado pouco antes das 11h30min desta quarta-feira (15).

Alievi explica que o objetivo foi poupar o animal do sofrimento, pois a fêmea não apresentou melhora durante o tratamento realizado pelos veterinários.

— Em comum acordo, tomamos a decisão de fazer a eutanásia por uma questão humanitária em relação a espécie. Ela estava muito debilitada. Temos muita segurança em afirmar que, se não fosse feita a eutanásia, ela não iria resistir, pelas características e sinais que ela estava apresentando — explicou.