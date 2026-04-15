Porto Alegre

Espécie "Cervus axis"
Notícia

Câmera de segurança registra momento em que veado é atacado por cães no Menino Deus

Animal foi encontrado com ferimentos e foi submetido a eutanásia no final da manhã de quarta-feira

Isadora Garcia

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