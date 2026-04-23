Câmara Municipal de Porto Alegre aprova primeira etapa do Plano Diretor; siga ao vivo

- A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou a primeira etapa do Plano Diretor da Capital — o Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) — na tarde desta quinta-feira (23)
- O novo Plano Diretor estabelece novas regras gerais para o urbanismo de Porto Alegre
- Com a votação concluída, a Câmara avança para a discussão da segunda etapa do Plano Diretor, que fala sobre o uso e ocupação do solo e tende a ser mais polêmica
Duas fases
O projeto de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre é dividido em duas partes:
- O Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) apresenta diretrizes mais gerais.
- A segunda parte trata, por exemplo, sobre as alturas dos prédios, e faz parte da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS).
Votação de emendas
Em votação na quarta-feira (22), foi encerrada a votação de emendas. O número de destaques analisados em plenário até quarta chegou a 401. Desse total, 47 foram aprovadas e 313 rejeitadas, além de três que foram retiradas de tramitação. Outras 27 emendas foram aprovadas em bloco por terem parecer favorável da comissão, enquanto 13 foram rejeitadas pelo mesmo critério.
Em relação às subemendas, são oito aprovadas e duas rejeitadas entre as destacadas, além de outras oito com parecer pela aprovação e uma pela rejeição.