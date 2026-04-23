Câmara Municipal de Porto Alegre aprova primeira etapa do Plano Diretor; siga ao vivo

Duas fases

Votação de emendas

Em votação na quarta-feira (22), foi encerrada a votação de emendas. O número de destaques analisados em plenário até quarta chegou a 401. Desse total, 47 foram aprovadas e 313 rejeitadas, além de três que foram retiradas de tramitação. Outras 27 emendas foram aprovadas em bloco por terem parecer favorável da comissão, enquanto 13 foram rejeitadas pelo mesmo critério.