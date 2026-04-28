Câmara de Vereadores derruba veto de Melo e muda regras para comércio de ambulantes em Porto Alegre

Com a decisão, passam a valer novas normas para a chamada gastronomia itinerante. Marta Sfredo / Zero Hora

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre derrubou, nesta segunda-feira (27), o veto parcial do prefeito Sebastião Melo e manteve mudanças nas regras para o comércio ambulante na Capital.

Com a decisão, passam a valer novas normas para a chamada gastronomia itinerante, como food trucks e trailers, e também para ambulantes em geral. A principal alteração é o aumento do limite de veículos no mesmo local, que passa de quatro para até seis em um raio de 100 metros.

O projeto, de autoria do vereador José Freitas (Republicanos), também inclui parques e praças de forma mais clara na legislação como espaços onde a atividade pode ser autorizada.

Hoje, esses locais já podem receber comércio ambulante, mas de forma restrita. O modelo prioriza estruturas fixas, como quiosques, e libera ambulantes apenas em situações específicas, como eventos ou pontos previamente definidos pela prefeitura.

Na prática, o ambulante não pode escolher livremente onde atuar em parques e praças. É o município que define os locais permitidos, os horários de funcionamento e regras como o rodízio entre os autorizados, além do limite de veículos por área. Ou seja, não é possível simplesmente estacionar um food truck em um parque e começar a vender.

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Segundo o autor do projeto, a mudança busca justamente regularizar ambulantes que hoje atuam na informalidade, especialmente em situações como jogos e eventos na cidade.

— Se ele quiser estar dentro da lei, é só procurar a Sala do Empreendedor e vai ter o seu alvará. A prefeitura vai estabelecer as regras para ele trabalhar — afirma Freitas.

Regras ainda dependem de regulamentação da prefeitura

Com a nova lei, esses espaços passam a estar expressamente previstos na norma da gastronomia itinerante, o que amplia as condições para autorização da atividade e aproxima parques e praças do modelo já aplicado em vias públicas. Ainda assim, não há liberação automática: a atuação continuará dependendo de regulamentação da prefeitura, que deverá definir pontos e critérios de funcionamento.

Outra mudança prevista no texto é a ampliação do prazo de validade do alvará para ambulantes em geral, como os que atuam em eventos. A autorização, que antes era renovada anualmente, passa a ter validade de até dois anos, desde que o trabalhador permaneça na mesma atividade.

Mesmo com as mudanças, continua sendo obrigatório ter alvará e autorização municipal para trabalhar. A nova lei não libera automaticamente a atividade, mas amplia as condições para que mais ambulantes possam ser autorizados.

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O veto do prefeito atingia justamente a ampliação do número de veículos e o uso de espaços públicos, mas foi derrubado pela maioria dos vereadores, mantendo o texto original aprovado pela Câmara.

Em nota (leia a íntegra abaixo), a prefeitura informou que, com a derrubada do veto, o projeto retorna ao Executivo, que terá o prazo legal de 48 horas a partir do recebimento para nova manifestação. A regulamentação posterior deve definir como e onde os ambulantes poderão atuar nesses espaços.

Antes e depois das regras para ambulantes

Limite de veículos (food trucks)

Antes: até quatro veículos no mesmo raio de 100 metros

até quatro veículos no mesmo raio de 100 metros Agora: até seis veículos no mesmo raio

Parques e praças

Antes: uso restrito, com autorizações pontuais e poucos pontos definidos pela prefeitura

uso restrito, com autorizações pontuais e poucos pontos definidos pela prefeitura Agora: espaços passam a estar previstos de forma mais clara na lei, ampliando as condições para autorização

Validade do alvará

Antes: um ano

um ano Agora: até dois anos, se o ambulante permanecer na mesma atividade

O que continua igual

obrigatoriedade de alvará e autorização da prefeitura

definição de locais, horários e regras pelo Executivo

cumprimento de normas sanitárias e estruturais





Nota da prefeitura

Com a derrubada do veto, o projeto retorna ao Executivo, que terá o prazo legal de 48h a partir do recebimento para nova manifestação.