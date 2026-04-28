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Câmara de Vereadores derruba veto de Melo e muda regras para comércio de ambulantes em Porto Alegre

Mudança amplia limite de food trucks, estende validade de alvarás e permite atuação em parques e praças; medida ainda depende de regulamentação da prefeitura

Airton Lemos

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