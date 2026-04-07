Câmara de Porto Alegre rejeita 12 emendas em sessão de votação do Plano Diretor

Plenário da Câmara Municipal deu continuidade, nesta segunda-feira (6), à votação de emendas. Ederson Nunes / CMPA / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre rejeitou, nesta segunda-feira (6), as 12 emendas analisadas durante a retomada da votação do Plano Diretor da Capital. Entre elas, estava a emenda de número 170, uma das que geraram maior debate entre parlamentares de oposição e situação.

A proposta previa a criação e execução de planos e obras para evitar alagamentos e melhorar a drenagem nos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes, na Zona Norte — regiões historicamente afetadas por cheias.

Além disso, o texto também buscava vincular o crescimento urbano no 4º Distrito à regularização das vilas da região, por meio de contrapartidas de empreendimentos imobiliários. Com a rejeição, essas medidas não passam a integrar o Plano Diretor neste momento.

Outras emendas rejeitadas tratavam de temas como proteção do patrimônio cultural, ampliação da participação social e regularização fundiária.

As propostas fazem parte de um conjunto elaborado pelo Fórum de Entidades do Plano Diretor, que reúne 74 participantes, entre movimentos sociais, associações de bairro, coletivos técnicos e sindicatos. O grupo atuou na construção de alternativas ao projeto original e teve suas sugestões defendidas pela oposição no plenário.

Mais de 240 emendas já foram votadas

Segundo a Câmara, 243 emendas já foram votadas até agora — número que inclui as propostas analisadas nesta segunda-feira. Outras 158 ainda precisam ser apreciadas pelos vereadores.