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Câmara de Porto Alegre rejeita 12 emendas em sessão de votação do Plano Diretor

Proposta sobre drenagem e combate a cheias na Zona Norte estava entre os destaques que não foram aprovados pelos parlamentares

Airton Lemos

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