Câmara de Porto Alegre quer vencer pauta represada até quarta-feira para retomar votação do Plano Diretor na quinta

Vereadores de Porto Alegre aprovaram primeira parte da revisão do Plano Diretor na sexta-feira (23). Fernando Antunes / CMPA / Divulgação

Depois de um mês e meio dedicado exclusivamente à votação da primeira parte da revisão do Plano Diretor, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre foca agora em apreciar vetos e projetos de lei que aguardam a deliberação. A ideia é vencer a pauta represada entre segunda (27) e quarta-feira para na quinta retomar a discussão do Plano Diretor.

A segunda parte do projeto de revisão trata do uso e ocupação do solo e traz alguns dos pontos mais polêmicos da revisão das regras urbanísticas da Capital. É este texto que prevê aumentar, na maior parte da cidade, as alturas máximas dos prédios e reduzir a distância mínima entre as edificações. A prefeitura já espera enfrentar mobilizações de moradores resistentes às novas regras.

Diante desta pressão, parte dos vereadores da base aliada do prefeito Sebastião Melo protocolou emendas que contrariam o projeto original da prefeitura. Para evitar dissidências na base, a equipe de Melo planeja realizar, até quinta-feira (30), uma reunião de alinhamento com os vereadores.

As pautas antes do Plano Diretor

Na sessão desta segunda-feira (27), a Câmara analisa três vetos do prefeito Sebastião Melo. Entre as propostas em reanálise estão alterações nas regras do comércio ambulante e a criação de um programa escolar de enfrentamento às mudanças climáticas.

Também deve ser apreciado nesta segunda um pacote de honrarias, com 10 projetos de lei que concedem a pessoas diversas os títulos de cidadão ou cidadã de Porto Alegre.