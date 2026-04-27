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Câmara de Porto Alegre quer vencer pauta represada até quarta-feira para retomar votação do Plano Diretor na quinta

Segunda parte da revisão das regras urbanísticas é considerada mais polêmica e tende a enfrentar maior resistência

Gabriel Jacobsen

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