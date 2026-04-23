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Câmara conclui emendas do Plano Diretor e vota projeto nesta quinta-feira em Porto Alegre

Rejeição de 20 dos 22 destaques analisados na sessão desta quarta-feira abre caminho para a votação do texto principal

Airton Lemos

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