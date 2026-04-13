Porto Alegre

Final feliz
Notícia

Cachorro deixado amarrado em portão de creche para pets na zona sul de Porto Alegre é adotado

Paco foi abandonado na última quinta-feira e encontrou novo lar após divulgação de vídeo

Natália Piva*

Assistente de conteúdo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS