Cachorro deixado amarrado em portão de creche para pets na zona sul de Porto Alegre é adotado

O que começou como uma história triste acabou com um final feliz para o cachorro Paco, abandonado amarrado no portão de uma creche para animais no Bairro Cristal, na zona sul de Porto Alegre, na última quinta-feira (9).

Paco foi adotado por uma família do Bairro Vila Ipiranga, da Zona Norte, que se comoveu após ver o vídeo do caso em Zero Hora. De acordo com a tatuadora Rafaela Vargas, 28 anos, ela entrou em contato com os proprietários da creche logo após o namorado dela, o também tatuador Rafael Calistro, lhe encaminhar o vídeo do momento do abandono.

— Ele me mandou a postagem, eu olhei e falei: "Que pecado, tadinho". Aí ele falou que iria pegar. Então eu entrei em contato com a proprietária da creche e em seguida eles me responderam — conta Rafaela.

Segundo a tatuadora, já havia a intenção de adotar um cãozinho para fazer companhia para a cadela do casal, Frida, de 10 anos. A coincidência, porém, é de que o assunto havia sido abordado pela família um dia antes do surgimento de Paco:

— Um dia antes estava eu, o meu cunhado e meu namorado falando que a gente estava pensando em pegar um outro, e o apelido do meu cunhado é Paco. E no outro dia me aparece a reportagem, o Rafael me manda, e eles botaram o nome do cachorro de Paco, eu falei: "Meu Deus, é ele"!

A tutora relata também como foram os primeiros momentos de Paco, que ainda está assustado e um pouco medroso. Segundo ela, a adaptação com Frida está ocorrendo com calma.

— Ele chegou bem assustado, ele é bem medroso, ao contrário da Frida que é até espirituosa demais. Ele já é mais de cantinho. Ela ainda dá uma rosnada para ele, e eu acho que até por isso que ele fica mais acuado, sabe? E ela é muito ciumenta também. Ela fica de boa, não avança, nem morde, só fica meio receosa, rosnando, mas ele está super de boa. Hoje ele chegou nela, deu umas lambidinhas nela, que já ficou toda boba, e assim, eu acho que aos poucos eles vão se dando melhor, sabe? — comenta Rafaela.

Relembre o caso

Paco foi encontrado amarrado no portão do estacionamento dos funcionários da creche Três Peludos, na Avenida Wenceslau Escobar. Câmeras de monitoramento (veja acima) registraram o momento do abandono.

Nas imagens é possível ver o momento em que o homem, ainda não identificado, atravessa a avenida guiando o cão.

Em seguida, ele desce uma rampa que dá acesso ao portão do estacionamento e, quando volta, está sem o animal. Ele então cruza a rua e vai embora.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos proprietários da creche.