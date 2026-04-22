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Área restrita: bastidores mostram atuação de cães farejadores em fiscalizações no Aeroporto de Porto Alegre

Zero Hora acompanhou simulações feitas com a cadela Sofia, de cinco anos; aduana controla o que entra e sai dos terminais

Isadora Garcia

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