Porto Alegre

Mobilidade urbana
Notícia

Aplicativo que mostra viagens de ônibus, bicicletas e patinetes chega a Porto Alegre; saiba como usar

Capital gaúcha é a primeira a receber plataforma gratuita que concentra monitoramento de trajetos em diferentes meios de transporte

Gabriel Dias*

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