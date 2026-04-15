Aplicativo que mostra viagens de ônibus, bicicletas e patinetes chega a Porto Alegre; saiba como usar

App conta com dados enviados pelas operadoras de ônibus, bicicletas e patinetes para consulta e planejamento integrado de rotas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Porto Alegre ganhou uma nova opção para monitoramento de viagens e de trajetos. Na tarde desta quarta-feira (15), a prefeitura da Capital fez o lançamento oficial do aplicativo Mobi+. A plataforma reúne dados em tempo real sobre a frota de ônibus, lotações, além de incluir serviços de compartilhamento de bicicletas e patinetes e cálculos para deslocamentos a pé.

A capital gaúcha é a primeira cidade do Brasil a contar com a tecnologia, operada pela empresa francesa Instant System em parceria com a empresa Optai.

O objetivo da ferramenta é integrar, em uma única plataforma, diversas opções de transporte disponíveis na cidade, sejam elas públicas ou privadas, individuais e coletivas. A ferramenta permite ao usuário comparar diferentes itinerários com base no tempo estimado e nas condições atuais do tráfego, oferecendo uma visão panorâmica das opções de transporte público e privado disponíveis.

O sistema digital já opera em países como França, Portugal e Islândia. O aplicativo conta com dados enviados pelas operadoras de ônibus, bicicletas e patinetes para consulta e planejamento integrado de rotas. No mapa também é possível visualizar pontos de táxis.

Apresentação do aplicativo ocorreu na tarde desta quarta-feira (15). Gabriel Dias / Agência RBS

No futuro, a ideia é implementar sistemas de pagamento de meios de transporte dentro do aplicativo. No momento, o projeto não contempla a integração com plataformas de transporte por aplicativo.

O secretário de mobilidade urbana de Porto Alegre, Adão Castro Júnior, afirmou que o sistema foi elaborado para melhorar a experiência de quem circula na Capital. Além disso, a plataforma também serve como um banco de dados para analisar o comportamento do cidadão porto-alegrense e possíveis melhorias na mobilidade urbana.

Como baixar e como usar:

O Mobi+ já está disponível para download em dispositivos Android e iOS. Para encontrar nas lojas de aplicativos, basta buscar por "Mobi+ Porto Alegre". A plataforma é gratuita.

A navegação tem como base a localização atual do usuário, mas é possível buscar por paradas de ônibus e estações de bicicletas e patinetes disponíveis no mapa.

O aplicativo dá a possibilidade de pesquisar um destino específico e com base na rota a plataforma mapeia as melhores possibilidades. O usuário pode selecionar se quer a opção ônibus, patinete/bicicleta ou a pé.

Ônibus: ao clicar em uma das paradas, o usuário pode na aba "ver horários" todos os ônibus que passam pelo local. O sistema utiliza o GPS dos veículos para contar quanto tempo falta para chegar no ponto do usuário. Além disso, é possível conferir possíveis rotas de destino e quais linhas utilizar.

ao clicar em uma das paradas, o usuário pode na aba "ver horários" todos os ônibus que passam pelo local. O sistema utiliza o GPS dos veículos para contar quanto tempo falta para chegar no ponto do usuário. Além disso, é possível conferir possíveis rotas de destino e quais linhas utilizar. Patinete e Bicicleta: para patinetes e bicicletas, as estações estão disponíveis no mapa. Ao clicar em uma delas, o usuário consegue conferir quantas bicicletas ou patinetes estão disponíveis, assim como o nível de bateria. O usuário é direcionado ao aplicativo das empresas que disponibilizam o serviço para reservar e realizar o pagamento do uso do equipamento.

para patinetes e bicicletas, as estações estão disponíveis no mapa. Ao clicar em uma delas, o usuário consegue conferir quantas bicicletas ou patinetes estão disponíveis, assim como o nível de bateria. O usuário é direcionado ao aplicativo das empresas que disponibilizam o serviço para reservar e realizar o pagamento do uso do equipamento. A pé: para quem precisa se deslocar a pé, o sistema dá os melhores trajetos e tempo estimado ao simular uma viagem, seja via busca no campo de pesquisa ou complementando viagens de ônibus ou bicicletas, por exemplo.