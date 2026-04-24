Porto Alegre

Em debate
Notícia

Altura de prédios e ocupação dos bairros: o que está em discussão na segunda etapa do Plano Diretor de Porto Alegre

Votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que começa na próxima quinta-feira (30) na Câmara de Vereadores, define regras de altura, uso e ocupação da cidade

Airton Lemos

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS