Altura de prédios e ocupação dos bairros: o que está em discussão na segunda etapa do Plano Diretor de Porto Alegre

A aprovação da atualização do Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) abre caminho para a etapa mais concreta da revisão urbanística de Porto Alegre: a votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que começa a ser analisada na próxima quinta-feira (30), na Câmara de Vereadores.

Se a primeira parte do projeto traz as diretrizes gerais, esta nova fase da apreciação no parlamento entra nos detalhes – e deve impactar diretamente a vida nos bairros.

Na prática, o projeto define o que pode ser construído, onde e de que forma. Isso inclui a altura dos prédios, a distância entre edificações e os tipos de atividades permitidas em cada região da cidade. A proposta da Prefeitura de Porto Alegre aposta no chamado adensamento urbano – fazer a cidade crescer mais em altura do que em expansão horizontal.

Em algumas áreas, as construções podem chegar a até 130 metros. Em grandes avenidas, como Ipiranga e Carlos Gomes, o limite sobe para cerca de 90 metros. Já em bairros como Cidade Baixa, Menino Deus e Petrópolis, a altura máxima deve ficar em torno de 60 metros.

Outro ponto central é a redução dos recuos — os espaços obrigatórios entre os prédios. Pela proposta, esse afastamento passa a ser calculado de forma proporcional à altura da edificação, podendo chegar a cerca de 18% da altura do prédio em relação às divisas do terreno, o que, na prática, permite construções mais próximas e maior aproveitamento dos lotes.

A lei também reorganiza Porto Alegre em zonas com regras próprias de ocupação e uso, definindo desde áreas mais residenciais até regiões com maior mistura de atividades econômicas. A prefeitura e sua base no parlamento defendem que o modelo pode reduzir deslocamentos e estimular o desenvolvimento.

— A gente precisa oportunizar o crescimento onde há estrutura, com transporte e saneamento, e preservar onde é necessário, respeitando as características dos bairros — disse a vereadora Cláudia Araújo (PSD), vice-líder do governo na Câmara

A oposição aponta impactos na qualidade de vida.

— As pessoas não querem perder o direito ao sol na janela nem ver seus bairros mais expostos a alagamentos. Esse modelo de cidade é incompatível com a infraestrutura e com a qualidade de vida da população — disse a líder da bancada do PT, vereadora Juliana de Souza.

O que a Lei de Uso e Ocupação do Solo define

Zoneamento da cidade: divide Porto Alegre em áreas com regras próprias de ocupação e desenvolvimento

divide Porto Alegre em áreas com regras próprias de ocupação e desenvolvimento Altura dos prédios: estabelece limites diferentes conforme a região

estabelece limites diferentes conforme a região Recuos: define a distância mínima entre construções e limites do terreno

define a distância mínima entre construções e limites do terreno Coeficiente de aproveitamento: indica quanto pode ser construído em cada lote

indica quanto pode ser construído em cada lote Taxa de permeabilidade: determina a área que deve ficar livre para absorção da água

determina a área que deve ficar livre para absorção da água Uso dos imóveis: regula quais atividades podem funcionar em cada região

A votação

O presidente da Câmara Municipal, Moisés Barboza, projeta que a votação da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) pode ser concluída ainda em maio.

Segundo ele, o texto tem 121 emendas, e a estimativa é de análise de cerca de nove emendas por sessão.

— Como temos 121 emendas e a gente acredita que pode analisar cerca de nove por sessão, a projeção é concluir até o fim do mês que vem — afirma.

Nesse ritmo, a votação poderia avançar até o início de junho, mas a previsão pode ser encurtada caso haja votação em blocos de emendas.

A expectativa é que a análise comece na quinta-feira (30) e siga ao longo de maio, com sessões às segundas, quartas e quintas, incluindo extraordinárias.