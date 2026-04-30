Alteração no Guaíba deixa água com mau cheiro e gosto ruim em Porto Alegre

Dmae afirma que mantém análises diárias da água. Luciano Lanes / Dmae

Alteração nas características do Guaíba deixa cheiro forte, gosto alterado e aspecto barrento na água em diversas regiões atendidas pelo Dmae, em Porto Alegre. Bairros como Belém Velho, Nonoai, Ipanema e Cavalhada, na Zona Sul, e São José, na Zona Leste, registram o problema nesta quinta-feira (30).

Relatos dão conta de que o problema vem ocorrendo há pelo menos quatro dias. Segundo o Dmae, a previsão é de normalização do cheiro e do gosto da água nos próximos dias.

— O café fica horrível, e na comida também está ficando o gosto. E até para escovar os dentes tá ruim, porque fica com aquele gosto muito ruim na boca — diz Luciano Soares, 51 anos, morador do bairro Belém Velho.

Morador de um bairro da Zona Norte, João Carlos Pereira, 62, disse que observou alterações na água tanto em casa, na Zona Norte, quanto no trabalho, na Zona Sul:

— Trabalho próximo ao Beira-Rio, e também tá horrível, o mesmo gosto da água do bairro São José.

O que diz o Dmae

Procurado pela reportagem, o Dmae informou que fatores ambientais que provocaram as alterações no Guaíba.

Segundo o departamento, não há comprometimento da qualidade ou da potabilidade da água.