Votação do Plano Diretor de Porto Alegre termina primeira semana com a análise de 17 emendas

Número de emendas analisadas representa 4,3% do total. Johan de Carvalho / CMPA / Divulgação

Com 465 emendas e subemendas a serem inicialmente debatidas, a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre avançou em 17 emendas e três subemendas na sua primeira semana de discussões na Câmara de Vereadores. Isso representa 4,3% do volume total de sugestões de alterações apresentadas por vereadores tanto da base quanto da oposição. Três sessões foram realizadas na semana.

Após uma primeira sessão marcada por debates alheios aos projetos do Plano Diretor Urbano Sustentável (PDUS) e da Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS), que regem o regime urbanístico de Porto Alegre, a Mesa Diretora propôs mudanças nas regras que agilizaram a análise das emendas. Há uma expectativa de que o modelo seja replicado na próxima semana.

O balanço dos trabalhos mostra que a base governista saiu na frente na aprovação de sugestões de modificações no Plano Diretor. Foram aprovadas oito emendas e três subemendas de integrantes que apoiam a gestão do prefeito Sebastião Melo. As seis emendas rejeitadas foram de autoria do vereador Giovani Culau e Coletivo (PCdoB), da oposição.

Entre as emendas aprovadas ao longo da semana, está a que inclui, na estrutura aeroviária da cidade, "pontos de pouso e decolagem de veículos voadores, com decolagem e pouso vertical". Outra aprovada "propõe a conversão de corredores de ônibus em faixas exclusivas".

— Ou seja, aprovamos uma diretriz sobre transporte aéreo individual e não aprovamos nada sobre transporte coletivo. Isso demonstra que os interesses e os problemas reais da cidade real não estão sendo encarados como prioridade na votação das emendas — critica a vereadora Juliana de Souza (PT).

Nas próximas sessões, há expectativa de fechamento de acordo para acelerar ainda mais as discussões. Além das 465 emendas e subemendas, há ainda 159 artigos destacados com pedido de análise. Diferentemente das emendas, são pontos específicos dos dois projetos que os vereadores destacaram para discutir.

Porém, há sinalização de recuo por parte da oposição, o que deve abrir caminho para a análise das emendas que não são da base governista.

— O governo tem toda a vontade de receber contribuições. Isso não quer dizer que se possa receber emendas que liquidem com o Plano Diretor. É esse que é o grande problema. E são poucos vereadores da oposição que estão fazendo esse jogo — alerta o líder do governo, vereador Idenir Cecchim (MDB).