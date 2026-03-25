"Vivemos uma fase em que ninguém confia no que está na internet": South Summit discute golpes digitais no Brasil

Painel "Combate à fraude digital: construindo confiança na economia online" foi realizado no Explore Stage. Duda Fortes / Agencia RBS

Os golpes virtuais no Brasil foram discutidos no primeiro dia do South Summit Brazil 2026, em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (25). O evento segue até sexta-feira (27), no Cais Mauá.

Três especialistas com atuação em empresas de cibersegurança participaram do painel "Combate à fraude digital: construindo confiança na economia online", no Explore Stage.

Raphael Melo, fundador da idwall, uma plataforma brasileira especializada em gestão de identidade digital, validação de documentos e prevenção de fraudes, afirmou que o avanço da inteligência artificial (IA) nos últimos anos surpreende até quem está há décadas na área.

— A IA facilitou a vida de muita gente e está também sendo usada por quem é mal-intencionado. Há muitas coisas que não consigo saber que são IA. É um cenário de fogo contra fogo: temos que usar a IA para identificar IA.

Melo acrescentou que esse cenário se torna desafiador para quem decide empreender no digital.

— Vivemos uma fase em que ninguém confia no que está na internet. A gente vê uma evolução do uso (dos ambientes digitais) muito rápida no Brasil, no setor financeiro principalmente. O Pix é um ótimo exemplo. Só que isso também abre novos vetores para os fraudadores — pontuou.

Andrea Rozenberg, diretora de mercados emergentes da Veriff, uma empresa global de verificação de identidade, contou uma história para ilustrar o avanço do uso da tecnologia em fraudes digitais. Ela recebeu uma ligação de um golpista que se passava pelo CEO da empresa onde ela trabalhava.

— A ligação era um vídeo com a imagem dele (do CEO). Só desconfiei por conta das palavras usadas, que não eram do jeito que ele falava. Era alguém que me conhecia, sabia de um projeto em que estávamos trabalhando — relatou.

Os palestrantes também falaram sobre legislações brasileiras criadas para enfrentar golpes na internet, entre elas a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o chamado ECA Digital. Normas são importantes para proteger, mas o caminho também envolve conscientizar usuários, segundo Andrea.

— Como sociedade, precisamos saber do valor dos nossos dados e como cuidar deles. Isso são coisas que fizemos mal no Brasil. Vamos no prédio do dentista e damos todas as nossas informações, é algo natural. Não é só uma legislação (que pode resolver o problema): precisamos ser mais cuidadosos — disse.

A conversa foi mediada por Gustavo Ahrends, da Norte Ventures, um fundo de investimentos especializado em startups.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

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O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e conta com o patrocínio global do Sebrae, da prefeitura de Porto Alegre e do Banco do Brasil.

South Summit Brazil 2026