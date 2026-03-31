Veja como deve ficar a rodoviária de Porto Alegre após obra de quase R$ 20 milhões

Começou nesta segunda-feira (30) a reforma da rodoviária de Porto Alegre, que deve modernizar a estrutura e recuperar danos agravados pela enchente de 2024.

Projeções feitas no escopo do projeto, desenvolvido ao longo de nove meses, simulam como o local deve ficar após a revitalização de quase de R$ 20 milhões (confira abaixo).

Segundo as imagens, áreas como os guichês de venda de passagens intermunicipais e interestaduais, além da fachada, devem ser renovadas.

A obra foi contratada pelo governo do Estado e terá a supervisão do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Também estão previstas mudanças nos espaços de circulação, nas áreas de embarque e desembarque e nos banheiros do terminal.

A intervenção inclui ainda reparos na laje inferior, nova impermeabilização da cobertura para evitar infiltrações e pintura do prédio.

Inaugurado em 1970, o prédio apresenta atualmente problemas estruturais, como infiltrações na cobertura, desgaste nas áreas de embarque e desembarque e condições precárias em banheiros e guichês. Ainda assim, cerca de 15 mil pessoas passam diariamente pelo local.