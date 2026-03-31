Porto Alegre

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Veja como deve ficar a rodoviária de Porto Alegre após obra de quase R$ 20 milhões

Investimento prevê melhorias nos locais de venda de passagens, na fachada, banheiro e áreas de circulação 

Júlia Ozorio

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Paulo Rocha

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