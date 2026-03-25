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"Um espaço democrático e de congregação": no aniversário da cidade, Roger Lerina escolhe o Brique da Redenção como seu lugar em Porto Alegre

No aniversário da capital gaúcha, Zero Hora convidou quatro colunistas a compartilhar seus lugares preferidos da cidade

Denzel Valiente

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