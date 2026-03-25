"Um espaço democrático e de congregação": no aniversário da cidade, Roger Lerina escolhe o Brique da Redenção como seu lugar em Porto Alegre

Reconhecido como um dos principais espaços de cultura e arte de Porto Alegre, o Parque da Redenção é o cenário escolhido pelo jornalista e crítico de cinema Roger Lerina para representar a "sua" cidade.

Na semana do aniversário de 254 anos de Porto Alegre, comemorado nesta quinta-feira (26), Zero Hora convidou quatro colunistas a compartilhar dicas de seus lugares preferidos da cidade. Lerina escolheu o Brique, que completou 48 anos no último dia 18.

Confira no vídeo acima.