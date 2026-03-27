Último dia do South Summit Brazil 2026 começa com tempo seco, presença do sol e público entusiasmado: "Não dá para perder tempo"

Depois de dois dias de tempo fechado e com chuva, o sol finalmente apareceu no Cais Mauá. O terceiro e último dia do South Summit Brazil 2026 deve registrar, além de uma movimentação intensa, temperatura na casa dos 32ºC no período da tarde.
Até as 8h50min, a movimentação no Cais Mauá ainda era tranquila. Aos poucos, no entanto, com a abertura dos espaços, frequentadores entusiasmados entravam na área onde ocorrem os debates, palestras e painéis.
— Não dá para perder tempo. Eu já não vim nos dois primeiros dias, então hoje quero ver muitas palestras e fazer conexões — conta o empresário Miguel Bechelli, 31 anos.
South Summit 2026
A quinta edição do South Summit Brazil está sendo marcada por debates que envolvem uso da inteligência artificial (IA) no trabalho e em atividades no dia a dia. Depois de assistir à palestras no Cais, a empresária Grazielle Quinteros, 56, diz que ampliará o uso da tecnologia em processos na sua empresa de logística.
— Para começar, vou assinar algum pacote pago de IA. Hoje só usamos a versão gratuita do ChatGPT. Existem várias plataformas que eu nem conhecia. Há muitas possibilidades para aprimorar os processos e vou levar isso para a minha equipe — conta a empresária.
A quinta edição do evento encerra com expectativa de receber 23 mil frequentadores, mesmo número alcançado no ano passado.
Destaques da programação nesta sexta
Mais de 100 palestras, painéis e ações estão previstas para o dia. Veja alguns dos destaques:
Lançamento do Projeto de Lei do Programa de Logística Sustentável da PMPA e assinatura da Carta de Compromisso pela Sustentabilidade
- Local: POA Stage
- Horário: 9h
- Participantes: Andre Flores Coronel (Prefeitura de Porto Alegre), Fabiane Cidade (Prefeitura de Porto Alegre)
Demystifying Quantum Computing
- Local: Arena Stage
- Horário: 10h
- Participantes: David Ochi (UC Irvine), Eric Van der Kleij (EdenBase & QBase)
Driving New Ventures: The Role of Valuable Connections
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 10h
- Participantes: Carolina Cavalheiro (Instituto Caldeira), Luciano Freitas (Aftermoon)
Por que alguns CVCs vencem e outros ficam para trás
- Local: Growth Stage
- Horário: 10h
- Participantes: Hercules Padilha Jr (Petrobras), Richard Zeiger (MSW Capital), Liz Fleming (South Summit)
The Deeptech Manifesto: Disruptive Spinoff Startups
- Local: Corner Stage
- Horário: 10h
- Participantes: Hélio Leães Hey (UFCSPA), Luiz Carlos Pinto (Prefeitura de Porto Alegre/Pacto Alegre), Marcelo Favaro Borges (UFRGS), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)
Como construir um posicionamento estratégico para atrair talentos e negócios para Porto Alegre
- Local: POA Stage
- Horário: 10h10min
- Participantes: Flavia Fiorin (Tecnopuc PUCRS), Susana Kakuta (Porto Alegre City Hall), Pedro Valério (Instituto Caldeira), Rafael Prikladnicki (InvestRS)
GenAI and the New Era of Human Productivity
- Local: Arena Stage
- Horário: 10h20min
- Participantes: Leandro Balbinot (Amazon)
Voter 360°: Digital Behavior, Research, and Institutional Strategy
- Local: Explore Stage
- Horário: 10h50min
- Participantes: Jean Mortaza (.mtz), Luiz Carlos Saraiva (Be8 Energy), Elis Radmann (IPO Instituto Pesquisas de Opinião)
Global Platforms and the Race for Practical Quantum Supremacy
- Local: Corner Stage
- Horário: 11h
- Participantes: Wagner Arnaut (IBM), Américo Alonso (Atos), Jorge Krug (Banrisul), Edison Alonso (Multos International)
Caminhos para uma Porto Alegre inovadora e inclusiva
- Local: Arena Stage
- Horário: 11h10min
- Participantes: Sebastião Melo (Prefeitura de Porto Alegre), Jorge Audy (Tecnopuc/PUCRS)
O negócio da emoção: como os eventos constroem engajamento e moldam culturas
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 11h15min
- Participantes: Francisco Mattos (Formula 1), Caroline Torma (Grupo RBS), Rafael Lemos (Uhuu.com)
Innovation Session - Electric Fleets: The Next Generation of Urban Mobility
- Local: Arena Stage
- Horário: 11h30min
- Participantes: Alexandre Baldy (BYD do Brasil LTDA.), Fábio Santos (Detran RS), Tomás Martins (Tembici)
O RS tá diferente: + eficiente + moderno + conectado
- Local: Demo Stage
- Horário: 11h30min
- Participantes: Danielle Calazans (Governo do Rio Grande do Sul), Eduardo Leite (Governo do Estado do Rio Grande do Sul), Tulio Milman (Milmídia)
A jornada de inovação que redesenhou a fidelidade no Brasil
- Local: Masterclass Room
- Horário: 12h
- Participantes: Raffael Fappiano (Azul Linhas Aéreas), Giulia Allevato (Azul Linhas Aéreas)
The Power of Listening: Why Stories Shape Our Future
- Local: Arena Stage
- Horário: 12h20min
- Participantes: Luciano Potter
Além do jogo: da sobrevivência ao propósito
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 12h35min
- Participantes: Alan Ruschel (Juventude), Jorge Ferreira (Ground)
Media for Equity: As vantagens para escalar e posicionar negócios sem queimar caixa
- Local: Growth Stage
- Horário: 13h
- Participantes: Eduardo Seib (RBS Ventures), João Costa (Contajá), Giane Guerra (Grupo RBS)
Innovation Hubs: Powering the Next Generation of Ecosystems
- Local: The Next Big Thing
- Horário: 14h15min
- Participantes: Pedro Valério (Instituto Caldeira), Gil Azevedo (Unicorn Factory Lisboa), Conrado Morais (Mana Tech)
Educação na era da IA: formando talentos para o futuro
- Local: RS Innovation
- Horário: 15h8min
- Participantes: Bernardo Krebs (Gama), Emily de Castro Bittencourt (SICT), Daniela Corso Favaretto (Senac-RS), Rafael Martins de Oliveira (Share / Zero Hora - GZH)
Da influência ao empreendedorismo: construindo uma marca com propósito
- Local: Arena Stage
- Horário: 15h10min
- Participantes: Jade Picon, Ricardo Dias (Aura Beauty)
Rio Grande do Sul como um hub internacional de infraestrutura digital
- Local: Corner Stage
- Horário: 15h45min
- Participantes: Matheus Pereira Gomes (Assembleia Legislativa), Marcia Barbosa (UFRGS)
Cerimônia de encerramento do South Summit Brazil 2026
- Local: Arena Stage
- Horário: 16h
- Participantes: María Benjumea (South Summit), José Renato Hopf (South Summit Brazil)
South Summit Brazil 2026
- Local: Cais Mauá, Centro Histórico, e no Cais Embarcadero, em Porto Alegre
- Endereço para transporte por aplicativo: Avenida Presidente João Goulart, 97 (entrada principal)
- Estacionamento oficial: Claro Parking – Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1000, Praia de Belas, Porto Alegre. Funcionamento: das 7h30min às 21h. Tarifa: R$ 25 (até 2 horas) e R$ 5 a cada 30 minutos adicionais