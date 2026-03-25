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"Trilha do Agro" estreia no South Summit com destaque para robótica e inteligência artificial

A colunista de Zero Hora Gisele Loeblein esteve presente e traz as novidades

Gisele Loeblein

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