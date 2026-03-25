"Trilha do Agro" estreia no South Summit com destaque para robótica e inteligência artificial

O primeiro dia de South Summit Brazil 2026, em Porto Alegre, foi de novidade envolvendo o agronegócio. O espaço Corner Stage foi palco de discussões totalmente voltadas para o setor com a Trilha do Agro.

A colunista de Zero Hora Gisele Loeblein esteve presente e também intermediou o painel: Como as máquinas inteligentes estão transformando o futuro da agricultura.

Alguns eixos mapearam essa primeira participação de forma mais identificada do agronegócio, como:

Bioinsumos

Bioenergia

Robótica

Inteligência artificial

Financiamentos

Palestra abordou como as máquinas inteligentes estão transformando o presente da agricultura. Nani ArtClub / Especial

Programação

A programação do South Summit está distribuída em oito palcos localizados no Cais Mauá. Com o tema "Human by Design", o encontro deste ano coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como Inteligência Artificial (IA).

Estão previstos mais de 700 palestrantes, 150 nomes deles do Exterior. Além do conteúdo no Cais, a Masterclass Room, na Usina do Gasômetro, oferecerá apresentações exclusivas de cases e projetos voltados a impulsionar novos negócios.