Porto Alegre

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Treze restaurantes foram interditados nos últimos três meses por condições insalubres em Porto Alegre

Dados foram obtidos via Lei de Acesso à Informação. Boletim da prefeitura aponta 44 surtos de doenças alimentares confirmados em 2025

Lisielle Zanchettin

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