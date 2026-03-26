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Trecho da Assis Brasil com motofaixa registra aumento de 14% no número de acidentes, aponta primeiro relatório da EPTC

Documento enviado para a Secretaria Nacional de Trânsito considera o período entre outubro e dezembro e utiliza como base de comparação a média dos últimos cinco anos para os mesmos meses, conforme critério da Senatran

Guilherme Milman

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