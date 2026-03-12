Temporal com vento forte e granizo atinge Porto Alegre; veja vídeo

Um intenso temporal de vento e granizo atingiu Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (12). A área de instabilidade afetou ainda localidades dos municípios de Guaíba e Viamão.

Segundo monitoramento do radar meteorológico da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a área de instabilidade se formou a oeste da cidade no começo da tarde, passando por Guaíba, ingressou em Porto Alegre pela Zona Sul por volta das 14h30min, se deslocando na sequência em direção a Viamão, na direção leste.

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Ouvintes da Rádio Gaúcha também afirmam que houve queda de granizo na região de Capão da Porteira, em Viamão, na Região Metropolitana. Também caiu granizo no bairro Bom Fim, em Guaíba.

Segundo a Defesa Civil de Porto Alegre, não há relatos de danos pela cidade.

Segundo a Empresa Pública de Tráfego e Circulação (EPTC), há transtornos em algumas vias de Porto Alegre:

Bloqueio por queda de árvore

Rua Tobias da Silva, 515 (Moinhos de Vento)

Rua Santa Cecília, 2175 (Santana)

Av João Pessoa, 1843 - sentido bairro/Centro (Farroupilha)

Rua Domingos Rubbo, 279 (Cristo Redentor)

Também houve alagamento na Avenida Erico Verissimo e na Avenida Protásio Alves no cruzamento com a Rua Paulino Teixeira. De acordo com a EPTC, situação já normalizada.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o mau tempo atrasou pelo menos duas chegadas. Um voo da Azul e outro da Latam, ambos vindos de São Paulo, tiveram que aguardar no ar, voando em círculos sobre a Serra Gaúcha, por melhores condições meteorológicas para aterrissar em Porto Alegre.

A metade norte do Rio Grande do Sul tem em vigor alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestade e queda de granizo. O comunicado é válido até as 10h de sexta-feira (13). Além de Porto Alegre e Região Metropolitana, o aviso abrange Vales, Serra, Litoral Norte e toda a divisa com o Estado de Santa Catarina.