Telefone 156 passa a prestar atendimento a mulheres em situação de violência em Porto Alegre

Prefeitura de Porto Alegre capacitou 80 atendentes para prestar apoio a mulheres em situação de violência. Paulo Rocha / Agencia RBS

Moradoras de Porto Alegre em situação de violência passam a contar com a possibilidade de buscar orientação pelo número 156 da prefeitura a partir de agora. Tradicional canal para o registro de demandas e busca por informações sobre os mais diversos serviços públicos da cidade, o serviço capacitou 80 atendentes do call center.

O contato ocorre via telefone 156 ou WhatsApp (51) 3433-0156. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

— Nós temos uma rede grande de apoio do município em diversas escalas. Porém, muitas vezes a mulher não sabe onde procurar. Então, essa é uma forma de mulheres, dentro do município de Porto Alegre, saberem onde é que tem uma casa de acolhimento, onde é que ela pode ter uma assessoria jurídica, onde é que ela pode ter um apoio — explica a vice-prefeita de Porto Alegre, Betina Worm.

Não será possível o registro de denúncias pelo serviço 156. Em caso de perigo imediato, o telefone de referência segue sendo o 190, da Brigada Militar. Porém, em situações de risco iminente à vida da mulher, a prefeitura encaminhará a demanda à Guarda Municipal.

O serviço passou por testes durante 10 dias. O lançamento oficial ocorreu nesta segunda-feira (30). Em 2025, o 156 recebeu mais de 2,6 milhões de interações, sendo 56% via WhatsApp, 27% via telefone e 15% via aplicativo.