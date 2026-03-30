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Telefone 156 passa a prestar atendimento a mulheres em situação de violência em Porto Alegre

Serviço capacitou 80 atendentes do call center, que passaram por 10 dias de testes

Paulo Rocha

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