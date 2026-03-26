Tapumes começam a ser retirados do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre

Os tapumes que cobrem trechos do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre, começaram a ser removidos nesta quinta-feira (26). A retirada das estruturas da Avenida Borges de Medeiros, que foram instaladas durante a revitalização do equipamento urbano, simboliza a etapa final das obras iniciadas em novembro de 2022.

As atividades sofreram atrasos por diversos motivos, incluindo ataques de vândalos. Para o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, isto não deve ser mais um problema.

— Nós tivemos aqui 23 tentativas de pichação, todas elas já removidas, porque o novo material preserva a característica histórica do cirex. Colocamos um hidrofugante (impermeabilizante que repele a água), que com um produto e um lava a jato a gente faz a limpeza do viaduto — afirmou.

Entre as melhorias projetadas para melhorar a circulação e segurança de pedestres estão a reabertura das escadas intermediárias — fechadas desde os anos 1970 — e a implementação de câmeras de vigilância. Com o avanço desta fase, o viaduto contará com todas as suas funcionalidades.

— Esse é um espaço icônico da cidade que está sendo requalificado para um uso ainda mais moderno — ressaltou Flores. — A gente tem muita alegria de poder agora conviver ainda melhor com esse espaço.