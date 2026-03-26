Porto Alegre

Quase pronto
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Tapumes começam a ser retirados do Viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre

Remoção das estruturas marca a etapa final da revitalização do equipamento urbano

Kathlyn Moreira

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