South Summit traz a Porto Alegre 900 investidores e 140 fundos do Brasil e do Exterior

South Summit segue de quarta a sexta-feira, no Cais Mauá. André Ávila / Agencia RBS

A cada edição, o South Summit Brazil se consolida como um encontro de perfil cosmopolita, ampliando o acesso de startups ao capital estrangeiro. Para 2026, cerca de 900 investidores e 140 fundos de investimento desembarcam em Porto Alegre, mantendo o patamar de anos anteriores.

O evento conta com a presença de 131 investidores internacionais, dos quais 33 também são palestrantes.

A conferência reúne alguns dos principais fundos de investimento com atuação na América Latina, como Kaszek, General Atlantic e ONEVC. A presença de lideranças globais é outro diferencial.

Entre os speakers confirmados, destacam-se nomes como Alex Szapiro (SoftBank), Arjuna Costa (Flourish Ventures), Caio Bolognesi (Monashees), Pedro Sorrentino (Atman Capital) e Carol Strobel (Antler).

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Embora o volume total de capital sob gestão seja consolidado apenas após o evento, o histórico da Startup Competition já impressiona: as participantes somam mais de US$ 14 bilhões captados desde a criação da disputa.

Wagner Lopes, country manager do South Summit Brazil, reforça que os investidores são peças-chave nessa dinâmica, pois conectam capital às soluções do futuro.

— Reunir fundos relevantes, do Brasil e do Exterior, fortalece o ambiente de negócios e cria condições para que boas ideias se transformem em empresas sólidas — pontua.

Uma vitrine de inovação

South Summit segue de quarta a sexta-feira, no Cais Mauá.Na visão de investidores, eventos globais como o South Summit Brazil são vitais por conectarem o ecossistema local ao conhecimento internacional. É uma oportunidade para identificar startups promissoras, acompanhar tendências e fortalecer o relacionamento entre fundos e parceiros.

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Acima de tudo, o palco serve como vitrine do potencial da América Latina como polo global de inovação. Para Ricardo Salomão, cofundador da Green Rock, o evento é fundamental para a criação de vínculos em uma indústria que respira confiança.

Atualmente, a atenção dos investidores converge para aplicações práticas de inteligência artificial em setores tradicionais, como o da saúde. Segundo ele, o foco não reside no modelo de IA em si, mas em soluções que gerem ganho real de produtividade – com destaque para as healthtechs, impulsionadas pela busca por eficiência no sistema de saúde latino-americano.

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Complementando esse olhar, Eduardo Vieira, sócio do SoftBank para a América Latina, observa que o ecossistema vive um momento de amadurecimento. Após um período de “assentamento” no último ano, ele enxerga empreendedores mais preparados e modelos de negócio mais sólidos.