South Summit: saiba como chegar e veja as principais informações do evento

Em 2025, South Summit reuniu 23 mil pessoas na Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A quinta edição do South Summit Brazil começa nesta quarta-feira (25) em Porto Alegre, com grandes nomes do empreendedorismo em palestras, debates e competição de startups.

A programação será distribuída em oito palcos localizados no Cais Mauá. Com o tema "Human by Design", o encontro deste ano coloca o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como inteligência artificial (IA). Os organizadores esperam receber 23 mil participantes.

Endereço e horários do evento

O South Summit será realizado no mesmo local das edições anteriores: armazéns do Cais Mauá, no centro da Capital. Também há um palco no Cais Embarcadero.

As atividades ocorrem entre quarta-feira (25) e sexta-feira (27). Os portões estarão abertos das 8h às 20h.

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Como chegar

O acesso principal será feito pela Avenida Presidente João Goulart, 97. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá um esquema de trânsito e transporte para o evento. Faixas exclusivas de transporte coletivo nas avenidas Mauá e João Goulart serão compartilhadas com veículos particulares, para dar fluidez ao trânsito.

Pontos de táxi estarão à disposição na entrada principal do evento. No mesmo local, estarão áreas de embarque e desembarque para veículos de aplicativos.

O estacionamento oficial do South Summit é o Claro Parking, localizado na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 1.000, bairro Praia de Belas. O espaço funciona das 7h30min às 21h, com tarifas de R$ 25 até 2 horas e R$ 5 a cada 30 minutos adicionais.

Transporte sem custos

O Praia de Belas Shopping oferecerá serviço de transfer gratuito para o trajeto de ida e volta do shopping ao Cais Mauá nos três dias de evento. Para acessar, é preciso resgatar o benefício pelo app Iguatemi One.

O trajeto Praia de Belas/South Summit/Praia de Belas contará com seis veículos. Nos dias 25 e 26 de março, o deslocamento ocorrerá das 8h às 20h; no dia 27, das 8h às 18h30, com saídas a cada 30 minutos nos três dias.

O ponto de partida no shopping fica na Avenida Praia de Belas, perto da lotérica. No South Summit, o ponto de saída será na Avenida Andradas, 187, próximo ao Museu do Trabalho.

O serviço de translado gratuito também será oferecido pelo BarraShoppingSul, entre 11h e 19h. Para usar, basta apresentar a credencial do South Summit. No shopping, o embarque ocorrerá na Portaria B; no evento, os passageiros devem ir até a Avenida Presidente João Goulart (ambos os sentidos), próximo ao pórtico de entrada.

Programação

A programação será distribuída em oito palcos simultâneos que receberão mais de 700 palestrantes, 150 nomes deles do Exterior. Além do conteúdo no Cais, a Masterclass Room, na Usina do Gasômetro, oferecerá apresentações exclusivas de cases e projetos voltados a impulsionar novos negócios.

A expectativa é reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 150 fundos de investimento.

Palestrantes

Estão confirmados os CEOs e presidentes de empresas como Uber, iFood, Microsoft, WhatsApp e IBM. Os palcos receberão fundadores de startups como MadeiraMadeira, QuintoAndar e QI Tech. Também participarão Guilherme Benchimol, da XP, e André Street, da Stone, além de referências globais como Salim Ismail, da Singularity University, e Hitendra Patel, do IXL Center.

A programação também terá a presença do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e o economista Armínio Fraga, além da atriz, empresária e influenciadora digital Jade Picon.

A programação completa está disponível no site do evento.

Outros atrativos

O evento terá também o Balcão do Empreendedor, que conecta 70 empreendedores de periferias ao ecossistema de inovação por meio de mentorias e rodadas de investimento no Cais Mauá.

Já a plataforma Women @ South Summit promove conexões estratégicas entre lideranças femininas e investidores para impulsionar negócios liderados por mulheres.

No dia 25, o palco Corner receberá o Agtechs, com debates fundamentais sobre inteligência artificial, robótica no campo e o futuro sustentável do agronegócio.

Outro atrativo do evento será o South Summit Brazil Run, que integra saúde e networking com trajetos de corrida e caminhada no Parque Harmonia programados para o dia 28. Veja mais informações neste endereço.

Por fim, a Alameda Viva RS e o Barco Viva RS celebrarão a hospitalidade gaúcha, oferecendo alta gastronomia e vinhos premium às margens do Guaíba.

Segurança e acesso

É proibida a entrada com alimentos que não estejam lacrados, cadeiras ou bancos rígidos, objetos perfurantes ou cortantes (como tesouras, estiletes, pinças e cortadores de unha), materiais inflamáveis, substâncias ilícitas ou objetos que possam causar ferimentos.

Também não será permitida a entrada com bandeiras com mastro, recipientes de vidro, latas, embalagens com líquidos, armas de qualquer tipo, aerossóis, veículos motorizados ou não (com exceção de cadeiras de rodas), capacetes, coolers, isopores e canetas a laser. A presença de animais será restrita exclusivamente a cães-guia.

Como participar

Os ingressos para o South Summit Brazil 2026 estão à venda no site oficial, em diferentes categorias:

Attendee : R$ 1.299, no quarto lote. Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso. Clique no link e veja como garantir essa vantagem

: R$ 1.299, no quarto lote. Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso. Clique no e veja como garantir essa vantagem Business : R$ 3.499, no quarto lote

: R$ 3.499, no quarto lote Executive: R$ 4.499, no quarto lote. Para essa opção, há condições especiais para lotes corporativos

Os preços são válidos para o lote atual e podem sofrer alterações conforme a disponibilidade dos ingressos.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado e conta com o patrocínio global do Sebrae, da prefeitura de Porto Alegre e do Banco do Brasil.

South Summit Brazil 2026