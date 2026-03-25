South Summit retorna ao RS sob avanço do ecossistema local de inovação

Por dois anos seguidos, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de inovação do Centro de Liderança Pública. Jeff Botega / Agencia RBS

A quinta edição do South Summit Brazil, que se inicia nesta quarta-feira (25), em Porto Alegre, vai encontrar um cenário diverso daquele de quatro anos atrás, quando a iniciativa de origem europeia desembarcou em solo gaúcho. O evento vai ocorrer em um ambiente bem mais consolidado de organizações e iniciativas locais voltadas à tecnologia e ao empreendedorismo, com resultados que já podem ser mensurados.

Por dois anos seguidos, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de inovação do Centro de Liderança Pública (CLP) e, no Índice Brasil de Inovação e Desenvolvimento (Ibid), divulgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), fica na quinta colocação, acima da média nacional. Mas novidades, como o rápido desenvolvimento da inteligência artificial — o que deve ser um dos temas principais do South Summit 2026 —, exigem novos esforços de governos, empresas e sociedade para o Estado se manter na rota da atração de investimentos.

Instituição dedicada a aprimorar a gestão pública no país, o CLP utiliza dados oficiais para montar rankings de competitividade entre os Estados. Um dos pilares avaliados é o de inovação — pelo qual os gaúchos vêm sustentando a primeira colocação há um par de anos. A tabela considera fatores como produção científica, aportes em ciência e tecnologia, registro de patentes, formação de mestres e doutores e infraestrutura, entre outros itens.

Um dos trunfos do Rio Grande do Sul é justamente a combinação entre a vitalidade da iniciativa privada e a cultura disseminada por universidades e centros tecnológicos, a exemplo de organizações como Instituto Caldeira, Tecnopuc, Tecnosinos e Instituto Hélice.

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT) contabiliza atualmente um ecossistema de 24 parques tecnológicos e 160 instituições variadas de ciência e empreendedorismo espalhados pelo território gaúcho.

— Temos parques e incubadoras que nos fazem ter a maior densidade de ambientes de inovação no país, enquanto as universidades de excelência, não só na Região Metropolitana, mas em todas as regiões, nos fazem também o Estado com maior produtividade acadêmica relativa ao tamanho da população — afirma a titular da SICT, Simone Stülp, lembrando ainda que o RS é reconhecido por ser um grande formador de talentos na área científica.

Um dos destaques dessa galeria de espaços dedicados a produzir conhecimento, compartilhar experiências e atrair investimentos é o Instituto Caldeira, localizado em Porto Alegre. A unidade conecta mais de 500 empresas e instituições.

— O Rio Grande do Sul passa por um processo fantástico de consolidação de um ecossistema de inovação colaborativo e pujante, fruto de anos de articulação entre parques tecnológicos, poder público, iniciativa privada e academia. O Caldeira reflete esse momento, consolidando-se como um instrumento de fomento e conexão do ambiente local com o resto do mundo — analisa o CEO do Caldeira, Pedro Valério.

Para Simone Stülp, o South Summit é a "cereja do bolo" desse processo de enraizamento da moderna cultura de empreendedorismo no Estado.

— Tem um impacto muito mais amplo do que os três dias de evento. Nessa estratégia de fortalecer cada vez mais o nosso ecossistema, é um elemento de conexão, pelo qual conseguimos fortalecer investimentos, acelerar startups, atrair big techs. Funciona também para empresas consolidadas se conectarem a empreendimentos inovadores para oxigenar a nossa economia — complementa Simone.

Ex-diretora de Conexões da Associação Gaúcha de Startups (AGS) e CEO da startup ADA (sediada na Feevale Techpark), Tatiana Ximenes afirma que os recentes avanços tecnológicos não permitem que os gaúchos repousem sobre os louros já conquistados. O desenvolvimento vertiginoso da inteligência artificial, por exemplo, exige que governos e empreendedores locais busquem novos caminhos. O South Summit deverá discutir estratégias para o Estado se manter competitivo nesse novo cenário.

— O desafio agora é transformar essas conexões que já foram criadas em construções reais de negócios na velocidade que o mercado exige. A inteligência artificial vai fazer as coisas ordinárias. As coisas extraordinárias terão de ser buscadas, por nós, com um novo olhar. Temos desafios legais, mas também educacionais. Precisaremos de mais agilidade para formar profissionais mais adaptados a essas mudanças — analisa Tatiana.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Centros de tecnologia e inovação no RS

Confirma algumas das principais organizações que estimulam a tecnologia e o empreendedorismo em diferentes regiões do Estado:

Feevale Techpark, Novo Hamburgo, Campo Bom e POA — Com presença em três municípios estratégicos, conta com 117 empresas residentes e 14 incubadas, fortalecendo o ecossistema de inovação da região. Atua em setores como tecnologia da informação, indústria criativa, nanotecnologia, entre outros.

Instituto Caldeira, Porto Alegre — Entidade privada, sem fins lucrativos, dedicada a fomentar inovação, negócios e educação. Com mais de 530 membros, soma mais de 750 mil visitantes únicos por ano e mais 1,2 mil atividades realizadas por ano e nove programas permanentes.

Instituto de Tecnologia e Computação (iTec), Gravataí — Centro educacional em construção, com investimento inicial de R$ 400 milhões, com foco na graduação em Ciência da Computação. Espaço deve combinar educação, tecnologia e impacto social.

Instituto Hélice, Caxias do Sul — Fundado em 2018, é uma instituição sem fins lucrativos com foco no desenvolvimento do ecossistema e da cultura de inovação da Serra. Apoia empresas, realiza eventos e ações educativas, além de um programa de aceleração de startups.

Oceantec, Rio Grande — Vinculado à Universidade Federal do Rio Grande (Furg), esse parque científico se destaca pela ligação a um tema típico da região, o ecossistema costeiro e oceânico. Tem como diretriz a criação de condições para atração de novos investimentos e o desenvolvimento de projetos locais.

Tecnosinos, São Leopoldo — Ancorado pela Unisinos, com mais de duas décadas de atuação, reúne empresas, startups, centros de pesquisa e academia em ambiente colaborativo. A área de 100 mil metros quadrados abriga mais de cem empresas, com faturamento anual acima de R$ 2,5 bilhões.

Tecnopuc, Porto Alegre — Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, reconhecido como um dos maiores ecossistemas da América Latina. Abriga mais de 320 organizações, reunindo cerca de 6,5 mil pessoas e conectando-se a mais de 150 ambientes de inovação pelo mundo.

Tecnosul, Pelotas — Entidade sem fins econômicos, atua na estruturação e gestão sustentável de um ambiente de negócios capaz de potencializar pesquisa científica, transferência de tecnologia e inovação. Criada em 2016, conta com 85 empresas e organizações e mais de uma dezena de projetos inovadores.

UPF Parque Científico e Tecnológico, Passo Fundo — Ecossistema que conecta a pesquisa acadêmica da Universidade de Passo Fundo (UPF) a startups e grandes empresas, potencializando a geração de novos negócios e soluções tecnológicas.

Zenit - Parque Científico e Tecnológico da UFRGS, Porto Alegre — Núcleo do ecossistema de inovação da universidade, com meta de unir academia e sociedade. Com modelo descentralizado, o parque integra as incubadoras setoriais distribuídas pelos campi e conecta pesquisadores, laboratórios e empresas.

Fontes: Book de Oportunidades e Investimentos em Inovação do RS, Instituto Hélice, Oceantec, iTec e Tecnosul

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