South Summit Brazil recebe 17 startups bilionárias, as chamadas unicórnios 

Empresas unicórnios apostam cada vez mais no evento como propulsor de suas trajetórias. South Summit / Divulgação

As empresas unicórnios, atores relevantes na engrenagem do South Summit Brazil, apostam cada vez mais no evento como propulsor de suas trajetórias. O termo designa startups que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em valor de mercado antes de abrirem capital.

Nesta edição, estão presentes 17 dessas companhias de crescimento exponencial. No e-commerce e na educação digital, destacam-se Nuvemshop e Hotmart, acompanhadas por gigantes de delivery e pagamentos, como iFood e Stone.

O setor financeiro e de segurança digital também ganha força com a fintech Neon, a corretora de criptoativos Mercado Bitcoin e a Unico (identidade digital).

Completam a lista a Pismo e a QI Tech, referências em infraestrutura bancária; MadeiraMadeira, QuintoAndar e Facily, que atuam no varejo, imobiliário e social commerce; a Loggi, no braço logístico; além de Clara, Oyster HR e Lovable, que revolucionam a gestão corporativa e o desenvolvimento de software.

Trajetória em ascenção

Um caso emblemático é o da QI Tech. Após participar do South Summit Brazil 2023, a empresa acelerou sua expansão. Em outubro, captou R$ 1 bilhão – o maior investimento recebido por uma startup brasileira naquele ano –, em uma rodada Série B liderada pelo fundo General Atlantic.

Segundo o CEO Pedro Mac Dowell, o diferencial da companhia foi nascer para descentralizar o setor financeiro. Pelo modelo “as a service”, ela automatiza a jornada de tecnologia financeira com soluções de crédito, banking, antifraude, pagamentos, entre outros.

— Fomos a primeira Sociedade de Crédito Direto do país, construída para ser o motor invisível que permite a qualquer empresa integrar serviços financeiros ao seu ecossistema com segurança e rapidez — ressalta.