South Summit Brazil empolga visitantes na largada: "Está sendo incrível já neste primeiro dia" 

Pórtico de entrada do evento no Cais Mauá, em Porto Alegre. Duda Fortes / Agencia RBS

Centenas de pessoas circularam pelos espaços do South Summit Brazil 2026, no Cais Mauá, no primeiro dia de evento, nesta quarta-feira (25). As pancadas de chuva e o tempo nublado não desanimaram o público eclético interessado em inovação e tecnologia. Houve filas à espera de palestras e debates, mas não foram registradas maiores aglomerações.

Em uma estrutura de mais de 30 mil metros quadrados montada nos armazéns do Cais, no Centro Histórico de Porto Alegre, a quinta edição do ecossistema de conexão global deve reunir em torno de 23 mil pessoas, incluindo fundadores e cofundadores de startups, lideranças de grandes corporações e representantes de 150 fundos de investimento.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Primeiras impressões e expectativas

Amigas Daiane Pereira (E), Jéssica Soares (C) e Karlen Silva. Duda Fortes / Agencia RBS

A engenheira civil Daiane Pereira, 36 anos, estava acompanhada das amigas e engenheiras elétricas Jéssica Soares, 33, e Karlen Silva, 34, que deverá dar uma palestra sobre os benefícios da inovação para a sociedade, nesta quinta-feira (26). As três trabalham juntas e já estiveram antes no South Summit da Capital.

— Vamos olhar os temas relacionados à sustentabilidade e transição energética, que é a área que a gente trabalha — afirma Daiane.

— Eu gosto muito de ver as fintechs e as ideias que as startups trazem. E ver como está o evento e as empresas que estão participando — acrescenta Jéssica.

Por sua vez, Karlen compartilha o que acha mais interessante do South Summit:

— O multiuniverso, várias empresas de inovação. Se conectar e estar aberta a novas tecnologias.

Sócios afroempreendedores Anna Maack (D) e Kdoo Guerreiro. Duda Fortes / Agencia RBS

Os sócios e afroempreendedores Anna Maack, 56, e Kdoo Guerreiro, 51, comandam o Kilombo da Arte. Trata-se de uma iniciativa que trabalha com gestão cultural e ações sociais.

— Como afroempreendedora venho buscar mais conhecimento, fazer networking e ver várias possibilidades para me colocar cada vez mais dentro do mercado — explica Anna.

E Guerreiro completa:

— O South Summit está sendo incrível já neste primeiro dia. Já assistimos a algumas palestras na parte da manhã. Está sendo bastante rico para o nosso negócio.

Oportunidade de networking

Waleska de Azambuja Silva (D) e Mariane Dalapicola da Rosa. Duda Fortes / Agencia RBS

No POA Café do Innovation Street, a diretora comercial de tecnologia Waleska de Azambuja Silva, 50, conversava com a estudante de Tecnologia da Informação (TI) Mariane Dalapicola da Rosa, 28. As duas se conheceram nesta quarta no local.

— Eu venho para o networking e para ver a inovação e o que a gente faz. Eu sou uma empresa de recursos humanos que contrata profissionais de TI. Então, preciso conhecer as pessoas e ver como está o estande de cada um dos clientes — fala Waleska, que é de Porto Alegre.

— Além das novidades que eu quero saber sobre meio ambiente, quero entrar em contato para conseguir estágios e trabalhar na área — revela Mariane.

Um grupo animado de cinco amigos estava reunido no lado externo dos armazéns, voltado para o Guaíba. Em seu segundo South Summit, a estudante de Jornalismo Maria Alice Gallo da Silva, 20, conta o que a levou ao Cais Mauá.

— Este ano vi que tem muitas palestras internacionais, bem mais do que tinha no ano passado. Então, é bom para treinar o inglês e o espanhol em alguns casos. É um evento muito legal para quem gosta de fazer networking e para conhecer pessoas de diversas universidades — observa.

Os amigos Felipe Bueno (E), Grazielle Massaoardi, Bruna Zaffari, Bianca Bombassaro e Maria Alice Gallo da Silva (D). Duda Fortes / Agencia RBS

A estudante de Administração Bianca Bombassaro, 20, também divide os motivos que a levaram até o local.

— Eu sou a diretora-presidente da PS Júnior, empresa júnior vinculada à Escola de Administração da UFRGS. A gente veio em 22 membros para conseguir se conectar com as empresas e fazer esse networking — comenta.

De olho na IA

Também estudante de Administração, Bruna Zaffari, 21, diz que foi convidada pelo Centro Acadêmico da Escola de Administração da UFRGS.

— Eu vim para conhecer as coisas que estão em inovação no momento, IA, e gosto muito de pautas sobre sustentabilidade, mulheres na liderança e também sobre recursos humanos — enumera Bruna.

A estudante de Relações Públicas Grazielle Massaoardi, outra integrante da PS Júnior, relata que a empresa proporcionou a visita dos estudantes:

— (Espero) Criar esse networking e entender como estão as inovações na área empresarial e com a comunicação junto.

O estudante de Administração Felipe Bueno, 20, é colega das amigas na mesma empresa:

— Eu vim aqui muito pela capacitação e para entender o que os grandes da minha área têm para dizer. E quais os ensinamentos que têm para trazer. E tentar trazer isso de volta para a minha empresa. Esse será o destaque para mim: entender e trazer de volta no dia a dia esses ensinamentos.



