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South Summit Brazil empolga visitantes na largada: "Está sendo incrível já neste primeiro dia" 

Em uma estrutura com mais de 30 mil metros quadrados, no Centro Histórico de Porto Alegre, circularam centenas de pessoas interessadas em tecnologia e inovação ao longo desta quarta-feira

André Malinoski

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