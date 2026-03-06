South Summit Brazil divulga as 51 startups finalistas da edição 2026

O evento ocorrerá de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O South Summit Brazil anunciou os 51 finalistas da Startup Competition 2026. Neste ano, a competição bateu recorde de inscrições, com 2.378 startups de 66 países. O grupo foi escolhido após a avaliação do comitê de seleção, composto por jurados especialistas.

Entre os finalistas há 25 representantes do Brasil e 26 do Exterior, que concorrem nas categorias Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Global Winner. As vencedoras serão anunciadas durante o evento, que ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

A competição deste ano contou com 1.215 startups inscritas do Brasil, 309 de países da América Latina, exceto o Brasil, e 854 de outros países. O Estado com mais inscrições foi o Rio Grande do Sul (491), seguido por São Paulo (292), Santa Catarina (100), Rio de Janeiro (54) e Minas Gerais (44).

— A Startup Competition é o coração do South Summit Brazil. Ter 66 países representados prova que estamos nos consolidando como um dos principais pontos de encontro global de inovação. Criamos um ambiente onde empreendedores têm acesso direto a investidores e grandes empresas, gerando oportunidades concretas de negócio, internacionalização e crescimento — afirma Wagner Lopes, Country Manager do South Summit Brazil.

Entre as startups internacionais, há finalistas de 15 países. O Brasil lidera com 25 classificadas para a final da Startup Competition, seguido pela Argentina com cinco e Espanha com quatro. Uruguai aparece na sequência com três startups. Chile, Estados Unidos e México têm duas startups finalistas cada, enquanto Canadá, Colômbia, Equador, França, Índia, Israel, Peru e Turquia têm uma cada.

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Elas foram divididas nos grupos temáticos Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech.

Os finalistas da Startup Competition apresentarão seus projetos presencialmente e terão acesso a uma rede com reuniões com investidores e grandes empresas em busca de inovação. Além da visibilidade no South Summit Brazil, participarão de um evento com investidores convidados, o Meet the Founders, e de rodadas de negócios na Usina do Gasômetro durante os dias do evento.

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Anúncio dos vencedores da competição de startups marca o encerramento do evento. Renan Mattos / Agencia RBS

Empreendedorismo gaúcho

O Estado será representado por sete empresas. Uma delas é a Núcleo Vitro, que tem sede em Porto Alegre e desenvolve modelos biológicos (como pele, intestino e fígado) para testes de segurança e eficácia in vitro, com o objetivo de substituir testes em animais.

— Escolhemos participar do evento para fazer com que a biotecnologia seja cada vez mais falada em um ambiente de inovação. Temos certeza de que o evento vai trazer esse tipo de visibilidade para a pesquisa que fazemos — diz Bibiana Matte, fundadora e CEO da empresa criada em 2019.

Santa Maria, no centro do Estado, terá como representante a Fox IoT, uma startup focada no mercado de energia elétrica. O objetivo é buscar eficiência operacional para o setor a partir da análise de dados e uso de inteligência artificial (IA).

— É uma validação importante para o que estamos construindo. Também estamos em uma fase de procurar investidores, parcerias com empresas e olhar para o mercado internacional. É um evento que traz a projeção que buscamos — conta Filipe Carloto, fundador e CEO da startup.

Veja as outras startups do RS:

Klooks (Porto Alegre): Oferece inteligência de mercado e automação de dados financeiros, com foco em informações de empresas de capital fechado.

Oferece inteligência de mercado e automação de dados financeiros, com foco em informações de empresas de capital fechado. DigCap (Porto Alegre): plataforma que atua na intermediação, negociação e antecipação de créditos judiciais.

plataforma que atua na intermediação, negociação e antecipação de créditos judiciais. Volters (Porto Alegre): atua como um marketplace de energia limpa, conectando produtores de fontes renováveis diretamente a empresas consumidoras.

atua como um marketplace de energia limpa, conectando produtores de fontes renováveis diretamente a empresas consumidoras. Wedy (Gravataí): plataforma tecnológica que centraliza o planejamento de casamentos, oferecendo criação de sites, listas de presentes e gestão do evento.

plataforma tecnológica que centraliza o planejamento de casamentos, oferecendo criação de sites, listas de presentes e gestão do evento. Clínica Experts (Lajeado): oferece um sistema de gestão integrado para clínicas e consultórios, com agendamento, prontuários e soluções financeiras.

Veja quem são os 51 finalistas por categoria:

Enterprise

KASCO A.I (Brasil)

Morada.ai (Brasil)

NeuralMind AI (Brasil)

Zarv (Brasil)

Klooks (RS/Brasil)

Primelis (França)

Stemdo (Espanha)

Digital Robots (Espanha)

PeerBie Inc (Estados Unidos)

Brokerware (Uruguai)

Digital & Tech Solutions

DigCap (RS/Brasil)

Faceponto (Brasil)

Food To Save (Brasil)

InvestPlay (Brasil)

Pixel Roads (Brasil)

Wedy (RS/Brasil)

Hyphen SCS (Índia)

XP Azul (México)

SignForDeaf (Turquia)

Redraw (Estados Unidos)

Xeptiva (Uruguai)

Health

Motivia (Argentina)

CROFABIOTECH (Argentina)

Ages Bioactive (Brasil)

Clínica Experts (RS/Brasil)

iOZ Biotech (Brasil)

Kinology (Brasil)

Núcleo Vitro (RS/Brasil)

Instasalud (Equador)

Fisify (Espanha)

FLOMICS (Espanha)

Kinzbio (Uruguai)

Industry 5.0

Alkemio (Argentina)

Fox IoT (RS/Brasil)

GETTER S.A (Brasil)

Mogai Tecnologia de Informação (Brasil)

Urban Digital Twin for Governments (Brasil)

Milk Tests (Brasil)

UBI Meat (Canadá)

Smart Plus+ (Chile)

INXORA (Peru)

Sustainability & Climate Tech