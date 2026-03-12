South Summit Brazil 2026 deve reunir startups, investidores e líderes globais em Porto Alegre; assista

O novo episódio do Radar de Inovação antecipa os principais temas e expectativas para o South Summit Brazil 2026, um dos maiores eventos de inovação e empreendedorismo da América Latina, que será realizado em Porto Alegre. O encontro deve reunir startups, investidores, empresas e especialistas para discutir tendências tecnológicas, novos modelos de negócio e os caminhos do ecossistema global de inovação. O convidado do programa é Wagner Lopes, CEO do South Summit Brazil.

Durante a conversa, Lopes destaca o papel do South Summit como um ambiente de conexão entre empreendedores e investidores, permitindo que startups apresentem soluções e ampliem oportunidades de negócios. O evento, que está na sua quinta edição, se consolidou como um espaço para debates sobre transformação digital, sustentabilidade e o impacto das novas tecnologias em diferentes setores da economia.

O episódio ainda aborda o crescimento do ecossistema de inovação no Brasil e a importância de Porto Alegre como sede do encontro. A expectativa é que a nova edição continue fortalecendo a articulação entre startups, grandes empresas, universidades e investidores, ampliando a visibilidade internacional do ambiente de inovação brasileiro.