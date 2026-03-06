South Summit Brazil 2026 aposta no agro e cria programação exclusiva para agtechs

A quinta edição do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, terá novidades em sua programação: um olhar especial para o agronegócio.
Pilar fundamental da economia gaúcha e brasileira, o campo será destacado como oportunidade de negócio pelo viés da tecnologia e dos investimentos de futuro.
O South Summit este ano ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.
Na manhã do dia 25, as discussões no palco Corner serão totalmente voltadas para o setor. Serão diversos painéis dentro da trilha de Agtechs, que é como são chamadas as startups e empresas de base tecnológica focadas em desenvolver soluções para o agronegócio. Os conteúdos nesta trilha serão divididos em cinco grandes eixos:
- Agroquímicos e produtos biológicos
- Bioenergia
- Robótica no agronegócio
- Transformação digital
- Financiamento da produção
Country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes destaca a importância de trazer o setor com mais força para dentro do evento de inovação:
— Fora o que ele representa em termos de PIB para o país, o agronegócio talvez seja o setor que o Brasil é mais competitivo na arena global e que emprega inovação e entrega tecnologia. Então, o South Summit, sendo uma plataforma global, entendemos que era importante fazer um movimento mais ativo de aproximação com o setor e de pautar as inovações e transformações que estão acontecendo no agro.
Outras palestras com grandes nomes do setor farão parte da programação. O objetivo, segundo Lopes, é convidar “quem está fazendo o agronegócio acontecer” — de executivos a lideranças rurais —, para falar do potencial do segmento.
Alguns nomes confirmados
- Léo Carvalho, chefe global de estratégia da Solintec
- Matheus Magalhães de Almeida Ganem, CEO da Seedz
- José Damico, CEO da SciCrop
- Henrique Berbert de Amorim Neto, CEO da Fermentec
Também por concentrar empresas do setor financeiro em grande peso, outro objetivo é o de aproximar quem investe de quem produz. Unindo os dois atores, o South Summit quer ser plataforma global para conectar o agro ao público urbano e a lideranças empresariais de fora do setor.
— O South Summit Brazil é o maior encontro de investidores do Brasil hoje. Reunimos quase mil investidores, mais de 150 fundos de venture capital, então a pauta de funding (captação de recursos) sempre esteve muito presente desde a primeira edição. Então, tem também um papel de construção de imagem, reputação e de projeção do setor para além das suas fronteiras — diz Lopes.
O South Summit Brazil é realizado em Porto Alegre desde 2022. O evento chega a sua quinta edição com o desafio de se renovar. Além do agronegócio, serão destacados os mercados da indústria e da saúde. Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.
Melhorias na estrutura
Realizado no Cais Mauá, a edição deste ano deve ocupar espaços da Usina do Gasômetro que servirão como apoio para atividades paralelas.
No cais, haverá um corredor coberto, pela primeira vez, na área externa. O objetivo é proteger os participantes da chuva e do calor.
A planta do evento será readequada, enquanto espaços fechados devem contar com climatização.