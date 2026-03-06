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South Summit Brazil 2026 aposta no agro e cria programação exclusiva para agtechs

Evento ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Bruna Oliveira

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