South Summit Brazil 2026 aposta no agro e cria programação exclusiva para agtechs

Wagner Lopes, country manager do South Summit Brazil, destaca relevância do setor para a agenda da tecnologia. Duda Fortes / Agencia RBS

A quinta edição do South Summit Brazil, um dos maiores eventos de inovação da América Latina, terá novidades em sua programação: um olhar especial para o agronegócio.

Pilar fundamental da economia gaúcha e brasileira, o campo será destacado como oportunidade de negócio pelo viés da tecnologia e dos investimentos de futuro.

O South Summit este ano ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

Na manhã do dia 25, as discussões no palco Corner serão totalmente voltadas para o setor. Serão diversos painéis dentro da trilha de Agtechs, que é como são chamadas as startups e empresas de base tecnológica focadas em desenvolver soluções para o agronegócio. Os conteúdos nesta trilha serão divididos em cinco grandes eixos:

Agroquímicos e produtos biológicos

Bioenergia

Robótica no agronegócio

Transformação digital

Financiamento da produção

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Country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes destaca a importância de trazer o setor com mais força para dentro do evento de inovação:

— Fora o que ele representa em termos de PIB para o país, o agronegócio talvez seja o setor que o Brasil é mais competitivo na arena global e que emprega inovação e entrega tecnologia. Então, o South Summit, sendo uma plataforma global, entendemos que era importante fazer um movimento mais ativo de aproximação com o setor e de pautar as inovações e transformações que estão acontecendo no agro.

Outras palestras com grandes nomes do setor farão parte da programação. O objetivo, segundo Lopes, é convidar “quem está fazendo o agronegócio acontecer” — de executivos a lideranças rurais —, para falar do potencial do segmento.

Alguns nomes confirmados

Léo Carvalho, chefe global de estratégia da Solintec

Matheus Magalhães de Almeida Ganem, CEO da Seedz

José Damico, CEO da SciCrop

Henrique Berbert de Amorim Neto, CEO da Fermentec

Também por concentrar empresas do setor financeiro em grande peso, outro objetivo é o de aproximar quem investe de quem produz. Unindo os dois atores, o South Summit quer ser plataforma global para conectar o agro ao público urbano e a lideranças empresariais de fora do setor.

— O South Summit Brazil é o maior encontro de investidores do Brasil hoje. Reunimos quase mil investidores, mais de 150 fundos de venture capital, então a pauta de funding (captação de recursos) sempre esteve muito presente desde a primeira edição. Então, tem também um papel de construção de imagem, reputação e de projeção do setor para além das suas fronteiras — diz Lopes.

O South Summit Brazil é realizado em Porto Alegre desde 2022. O evento chega a sua quinta edição com o desafio de se renovar. Além do agronegócio, serão destacados os mercados da indústria e da saúde. Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento.

Melhorias na estrutura

Realizado no Cais Mauá, a edição deste ano deve ocupar espaços da Usina do Gasômetro que servirão como apoio para atividades paralelas.

No cais, haverá um corredor coberto, pela primeira vez, na área externa. O objetivo é proteger os participantes da chuva e do calor.