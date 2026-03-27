South Summit 2026 termina com recorde de público e data marcada para a próxima edição

Presidente do South Summit, Maria Benjumea foi a primeira a falar no encerramento. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A tarde desta sexta-feira (27) foi de despedida na quinta edição do South Summit Brazil, que terminou depois de três dias no Cais Mauá, no centro de Porto Alegre. Autoridades, patrocinadores, apoiadores e participantes do evento de empreendedorismo lotaram a Arena Stage para fazer um balanço das atividades — que culminaram com a revelação dos vencedores da competição de startups.

Segundo José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil, a próxima edição ocorrerá nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2027, também na Capital.

A edição deste ano terminou com mais de 24 mil visitantes únicos, superando a edição de 2025 e atingindo o recorde do histórico do evento.

Hopf também destacou que foram mais de 800 palestrantes, 150 deles do Exterior, 3 mil startups, 7 mil empresas e mil investidores, de mais de 70 países.

— Os números são realmente incríveis, mas isso não é o mais importante. O que importa é o que acontece aqui dentro. O South Summit é conexão, é sobre gerar negócios de verdade, criando oportunidades que continuam depois do evento — disse Hopf.

A edição deste ano teve como tema "Human by Design", focada no equilíbrio ético e funcional entre a humanidade e avanços como inteligência artificial (IA).

Presidente do South Summit, Maria Benjumea agradeceu o apoio do poder público, empresas e universidades para realização do encontro.

— Tenho certeza de que estamos prontos para voar mais alto, em posição global. Já abrimos essa janela para o mundo; agora, precisamos ampliar e fortalecer nossa vocação de criar conexões. Criamos uma base sólida e estamos prontos para expandir nosso impacto econômico e social — afirmou a espanhola.

Sebastião Melo disse que a prefeitura continuará como apoiadora do encontro nas próximas edições.

— Um evento como este movimenta o Rio Grande do Sul, o Brasil, mas principalmente Porto Alegre, no sentido mais amplo da economia, turismo, gastronomia e cultura. Não tem cidade inteligente sem gente inteligente. Por isso, a nossa educação pública precisa dar um salto para que a inovação avance a passos largos — pontuou Melo.

O governador Eduardo Leite foi o último a falar na cerimônia e disse que o South Summit é um dos melhores eventos de tecnologia e inovação do mundo. Além disso, também comentou o impacto financeiro para o Estado.

— O South Summit gera pelo menos 3 mil empregos diretos e indiretos na economia local. Muita gente trabalha para que isso dê certo. Temos orgulho desse ecossistema — comentou.

Vencedores

Cinco empresas venceram o Startup Competition 2026. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Depois da cerimônia de encerramento, foram anunciados os cinco vencedores do Startup Competition 2026, que teve 51 finalistas na edição. O grupo foi escolhido após a avaliação do comitê de seleção, composto por jurados especialistas.

Estes foram os vencedores das cinco categorias:

Mais disruptiva: Núcleo Vitro (RS/Brasil)

(RS/Brasil) Melhor equipe: Flomics (Espanha)

(Espanha) Mais sustentável: Unibaio (Argentina)

(Argentina) Mais escalável: Naturannova (Chile)

(Chile) Winner Global: Dairy Tech (Brasil)