Porto Alegre

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Notícia

Som de qualidade em ambiente intimista: conheça os listening bars, tendência criada no Japão que chegou a Porto Alegre

Na Capital e em Canoas, bares de audição investem em som de alta fidelidade, curadoria musical exclusiva e ambientes imersivos

Guilherme Gonçalves

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