Som de qualidade em ambiente intimista: conheça os listening bars, tendência criada no Japão que chegou a Porto Alegre

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Caixas de som, luz baixa e móveis confortáveis compõem listening bars de Porto Alegre. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Em meio ao barulho constante das metrópoles e ao consumo acelerado de playlists geradas por algoritmos, um novo tipo de estabelecimento surge como uma espécie de refúgio cultural. Tendência nos Estados Unidos e Europa, os listening bars — bares de audição, se preferir — são espaços onde a música não funciona como pano de fundo para conversas ou festas, mas como o principal elemento da experiência. A ideia é desacelerar o ritmo habitual e convidar as pessoas a ouvir com atenção cada faixa tocada.

O conceito tem origem nos "jazz kissa" japoneses, cafés dedicados à audição musical que começaram a surgir no Japão a partir da década de 1950. Naquele período, equipamentos de som e discos importados eram caros e raros, então esses locais passaram a oferecer a oportunidade de ouvir jazz e música clássica em sistemas de alta fidelidade (high fidelity, em inglês — dando origem à expressão hi-fi, que costuma aparecer junto ao nome desses estabelecimentos).

Na origem, os listening bars já contavam com ambientes escuros e silenciosos, onde os frequentadores eram estimulados a ouvir discos inteiros com atenção, muitas vezes com pouca conversa. Em alguns casos, o responsável pelo local apresentava o disco e contextualizava sua importância antes da audição.

Com o tempo, esse modelo se espalhou para outras cidades do mundo, como Nova York, Londres e Berlim, e passou a ser reinterpretado. Nos listening bars contemporâneos, o vinil continua sendo valorizado, mas os estilos musicais são diversos — incluindo soul, MPB, afrobeat, lo-fi, jazz e trilhas de cinema.

Uma característica central desses bares é a curadoria humana, em contraste com o consumo musical guiado por algoritmos das plataformas de streaming. Em vez de playlists automáticas, quem define o que será tocado é um DJ ou curador, que pode surpreender o público com músicas pouco conhecidas, lados B ou gravações raras. A sequência de faixas é pensada como parte da experiência coletiva.

Som de qualidade é obrigatório para estabelecimento se encaixar como um "listening bar". Bruno Todeschini / Agencia RBS

Os espaços costumam ser desenhados para favorecer a experiência sonora: toca-discos visíveis, caixas de som potentes, equipamentos de alta fidelidade e ambientes cuidadosamente planejados para boa acústica.

A iluminação costuma ser baixa; o mobiliário, confortável; e as paredes, tratadas para melhorar a acústica. Em vez de cenários pensados apenas para fazer fotografias, o foco está em criar um espaço sensorial e imersivo.

Por esse motivo, os listening bars têm atraído especialmente a Geração Z, composta por nascidos aproximadamente entre 1995 e 2010. Apesar de crescerem em um ambiente digital e de consumo rápido de conteúdo, eles têm demonstrado interesse por experiências imersivas e analógicas.

Do nosso jeito

No Brasil, a tendência dos listening bars surgiu primeiro em São Paulo. Bares como Domo, Elevado Conselheiro e Matiz apostam em experiências de escuta guiada e curadoria musical. Recentemente, o empresário Facundo Guerra, conhecido como "rei da noite" na capital paulista, abriu o mais ousado bar de audição do país: o Formosa Hi-Fi, instalado no subsolo de uma antiga galeria.

Em Porto Alegre, os primeiros listening bars chegaram na metade do ano passado. Sem alarde, foram conquistando uma clientela fiel. Um deles é o Vague Disco Bar, inaugurado no casarão onde ficava o bar irlandês Mulligan, na Rua Padre Chagas.

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O ambiente é decorado com mobílias confortáveis e luz baixa. O som é potente. Caixas de som JBL Pro Cinema de 1979, usadas em salas de cinemas, são o grande destaque na sala de audição. Atrás delas, fica o espaço para o DJ — que faz a discotecagem com LPs.

— Quando estávamos desenhando o projeto, pensamos muito neste conceito de listening bar, que conhecemos através de pesquisas. A ideia sempre foi ter caixas de som muito boas e misturar a música que sai delas com boa comida e boa bebida — conta Eduardo Titton, sócio do espaço junto com João Pedro Florence.

No Vague, há uma placa informando que é proibido pedir música para o DJ. A agulha do toca-discos costuma arranhar exemplares de vinis com música "groovada", ou seja, mais dançante e com graves. Na medida em que a noite avança, o som aumenta e o espaço vira uma festa.

— Aqui vem de tudo. Curiosos, galera que gosta de música, que gosta de festa. O bar une boa música, boa gastronomia, com ambientes internos e externo. É bem versátil para curtir uma noite legal — conta Florence.

O Vague tem capacidade para 160 clientes. Além de boa música, o cardápio assinado pelo chef Marcelo Schambeck é elogiado pelos frequentadores.

— Gosto do que toca aqui, me agrada. Mas o que me traz mais aqui é a comida e o ambiente — elogia a estudante de moda Yasmin Lores.

Frequentadores do Vague elogiam ambiente e gastronomia assinada pelo chef Marcelo Schambeck. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Nos antigos túneis de uma cervejaria

O empresário Eduardo Titton montou mais um listening bar em Porto Alegre. O fundador do Rádio Agulha define o espaço como um "lugar de música", porque, além da proposta de escutar música em alta qualidade enquanto toma um drinque, o local também recebe pequenos shows em datas específicas.

O Rádio Agulha fica dentro dos túneis do Shopping Total, onde, no passado, funcionavam as antigas caldeiras da Cervejaria Brahma. Paredes de tijolos, luz baixa e móveis confortáveis compõem a casa, que é dividida em diferentes espaços — em alguns, a música toca mais alta.

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A programação é feita por pesquisadores de música — DJs locais, nacionais e internacionais — e até jornalistas e empresários entusiastas no assunto. Diariamente, das 18h às 20h, quem comanda a curadoria das músicas que tocam na casa é o jornalista Marcélo Ferla.

— A gente busca apresentar pesquisas profundas que, de fato, tragam novidades ou lembranças para o público, mas que fujam do algoritmo — conta Ferla.

A programação do bar também toca ao vivo no site do Rádio Agulha. Samba, hip hop, jazz, funk, rock argentino e candombe são alguns dos gêneros já discotecados no espaço. Diferente do Vague, na Padre Chagas, ali é permitido que o cliente peça músicas ao DJ.

— Já percebemos que, pela disposição diferente do espaço, o DJ está posto em um lugar de destaque, mas, ainda assim, acessível. Muita gente vai até a janela e pede alguma música. Mas, claro, correlacionada com o estilo daquela noite — explica Titton.

— O seletor da noite traz seu público, mas o lugar é grande e atrai pessoas pelo ambiente e pela gastronomia. O pessoal vem para se divertir. Muitas vezes, o cara não vem pela música, mas depois está pesquisando ela no celular ou perguntando ao DJ o que está tocando — completa.

Rádio Agulha foi inaugurado na metade de 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Tradição com novidades

Tocado por Sofia Refinetti e o marido, Ricardo Teixeira, o famoso Encouraçado Butikin voltou à ativa em 2024 após mais de 20 anos fechado. Além de retomar com espaços para shows, um dos cômodos da casa é um listening bar.

A inspiração para a sala veio de viagens que o casal fez pelos Estados Unidos e Inglaterra. As grandes referências foram os bares Spiritland, em Londres, e Last Call, em Nova York.

— Descobrimos isso lá fora. Nosso hobby é viajar para ir a shows, gostamos muito de rock, então é o que mais toca no nosso listening bar — conta Sofia.

Sofia Refinetti apresentou sua coleção de discos para a reportagem de Zero Hora. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

— Quando iniciamos o projeto do Encouraçado, começamos a fazer pesquisas e a frequentar mais bares com a mesma proposta. Vimos que em São Paulo tem bares como os do Japão, onde a pessoa nem conversa, vai só para ouvir música mesmo. Nós não somos tão radicais — completa.

Depois de inaugurado o espaço, Sofia notou que o listening bar do novo Enrouçado era um dos pontos menos frequentados pelos clientes da casa. A área servia apenas como ligação para o local onde fica um dos palcos de shows.

— Decidimos mudar um pouco como eram as coisas. Chegamos à conclusão de que o DJ teria que ter mais destaque só para ele. Antes, ele ficava junto com o barterder. Então, fizemos uma grande reforma e demos nova cara para o bar de audição. Agora temos reservas para esta sala — contou a empresária.

O espaço voltou com capacidade para 50 clientes, decoração que mistura modernidade com itens retrô e projeto de som assinado por Marcos Abreu, engenheiro que fez a acústica do Theatro São Pedro, do Teatro Unisinos e da Sala da Ospa.

Moda chega à Região Metropolitana

Canoas também ganhou seu primeiro bar de audição: o Vinil Hi Fi Bar. Segundo Fernanda Brandão, dona do espaço inaugurado há três meses, a inspiração veio de estabelecimentos em Porto Alegre.

— Eu amo música, bar. Amo a noite. Eu sou de Porto Alegre, mas, quando casei, vim morar em Canoas com o marido. Decidimos trazer essa novidade para o pessoal daqui também — conta a empresária.

Dona de uma padaria no imóvel ao lado, Fernanda diz que a gastronomia é o ponto forte do local.

— A cultura da gastronomia é muito forte em Canoas. O pessoal gosta muito de comer. Mas o pessoal senta, come e vai embora. A gente queria que as pessoas ficassem mais. Por isso, investimos neste espaço, onde o cliente senta e ouve boa música. Não dá vontade de ir embora — diz Fernanda.