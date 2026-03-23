"Simplesmente a árvore tombou por cima do carro": temporal causa estragos em Porto Alegre e Canoas

Uma chuva forte atingiu Porto Alegre e a Região Metropolitana nesta segunda-feira (23) e provocou uma série de transtornos, como alagamentos, quedas de árvores, bloqueios viários e impactos na operação do aeroporto. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade com grau de severidade vermelho para todo o Rio Grande do Sul, indicando grande perigo.

Na Capital, foram registrados alagamentos na Rua da Conceição e na Rua da República, além da queda de árvores na Avenida Ipiranga, no trecho entre as ruas Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Também houve queda de árvore na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao Campus Agronomia da UFRGS. Já o cruzamento da Avenida Ernesto da Fontoura com a Avenida Voluntários da Pátria ficou totalmente bloqueado.

Outro ponto afetado foi o trecho da Avenida Diário de Notícias com a Avenida Padre Cacique, onde um semáforo ficou apagado devido à falta de energia elétrica, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

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No Aeroporto Internacional Salgado Filho, o mau tempo provocou atrasos em pousos. Até as 17h38min, foram registradas oito chegadas com atraso, segundo a Fraport. A orientação aos passageiros é acompanhar o status dos voos nos painéis do terminal ou diretamente com as companhias aéreas.

Em Canoas, árvores caíram sobre carros

Em Canoas, na Região Metropolitana, a força do vento causou a queda de árvores, incluindo um registro no bairro Igara, nas proximidades da Escola Castelo Branco.

— Eu estava saindo com a minha filha de dentro da escola e deu um pé de vento. Simplesmente a árvore tombou por cima do carro. Fiquei apavorado — diz Everton Oliveira, 44 anos, que mora nas redondezas.

Na cidade vizinha de Esteio, uma árvore caiu sobre um carro na Rua Coronel Serafim Pereira, bairro Liberdade. O vegetal ainda danificou o muro de uma residência. Foi a única ocorrência reportada no município.