Porto Alegre

Tarde de mau tempo
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"Simplesmente a árvore tombou por cima do carro": temporal causa estragos em Porto Alegre e Canoas

Inmet já tinha emitido alerta vermelho sobre o risco de forte instabilidade para esta segunda-feira. A tempestade impactou ainda os voos no aeroporto da Capital

Júlia Ozorio

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Ian Tâmbara

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