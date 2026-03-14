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Saint Patrick's Day reúne milhares de pessoas em festa de rua em Porto Alegre

A grande concentração acontece no Quarto Distrito, com dois eventos na Rua Álvaro Chaves, que foi fechada temporariamente ao trânsito de veículos e ganhou uma profusão de tendas gastronômicas

Humberto Trezzi

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