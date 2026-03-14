Saint Patrick's Day reúne milhares de pessoas em festa de rua em Porto Alegre

Fãs da cultura irlandesa tomaram conta das ruas do Quarto Distrito de Porto Alegre. Humberto Trezzi / Agência RBS

São Patrício é padroeiro da Irlanda, mas é provável que se sentisse à vontade em Porto Alegre. A capital gaúcha realiza neste sábado (14) uma das maiores festas da sua história em homenagem à cultura irlandesa, o Saint Patrick Day, que é comemorado mundialmente em 17 de março, mas foi antecipado para coincidir com o fim de semana.

A grande concentração acontece no Quarto Distrito, com dois eventos na Rua Álvaro Chaves, que foi fechada temporariamente ao trânsito de veículos e ganhou uma profusão de tendas gastronômicas. Uma das festas é o Maior Saint Patrick's de Porto Alegre, promovida pela Combo Agência e Canto Bar, com patrocínio da Heineken e apoio do Gracejo e Meep.

O evento ocupa o perímetro que inicia na Rua Álvaro Chaves (em frente ao Canto Bar) até a Avenida Farrapos, se estendendo pela Rua Santos Dumont, com acesso controlado por catracas. A entrada é gratuita, mediante resgate prévio de QR Code - o que ajudou a garantir mais organização e segurança ao público.

Muitos desfilaram caracterizados como se fossem irlandeses, inclusive de cartola verde. Humberto Trezzi / Agência RBS

A outra festa é do Quarto Poa, hub cultural organizado por bares da região. Essa festa tem o patrocínio da Prefeitura de Porto Alegre (via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Turismo e Eventos e da Cervejaria Spaten.

— É uma festa que se tornou tradicional no Quarto Distrito. Desde a primeira edição, visamos a promoção da ocupação das ruas, estimulando o comércio local, reforçando como polo cervejeiro e espaço de grandes eventos que é — destaca Wayner Bechelli, do Quarto POA, ao focar na revitalização da região que ainda sente os impactos das enchentes de 2024.

Criado em 2019, o Maior Saint Patrick’s de Porto Alegre teve início na Padre Chagas, reunindo cerca de 1.500 pessoas em sua primeira edição. Com a mudança para o Quarto Distrito, o crescimento foi exponencial: em 2024, o evento reuniu aproximadamente 15 mil pessoas.

Em 2025, cerca de 20 mil — números que cresceram nesta edição, cujo line-up musical reúne nomes como Grupo do Bola, Baile do Finna, Visionários, além dos DJs Coruja e Pedro Walter, que animaram o público durante toda a tarde e noite.

Barracas e veículos de food-truck oferecem variedade culinária enorme aos festeiros. Humberto Trezzi / Agência RBS

A expectativa dos organizadores, de reunir 25 mil pessoas, deve ser concretizada, porque o dia de céu azul e clima ameno atraiu uma multidão para as imediações da Avenida Farrapos. Na Álvaro Chaves havia fila em frente aos food trucks, que vendem desde churrasquinhos no espeto e cachorro-quente até hamburgueres sofisticados. Desde as 15h30min era possível ver bandos de pessoas, trajadas de verde dos pés à cabeça (em homenagem à bandeira da Irlanda), petiscando e degustando cervejas.

Lucas Camargo, do Lendas Beer Truck, é especializado em revender cervejas artesanais fabricadas na Grande Porto Alegre e acredita que venderá 450 litros até a meia-noite, quando se encerra oficialmente a programação de sábado.

— O Saint Patrick's Day se tornou um dos principais eventos cervejeiros da Capital. O sucesso vai mesmo é para a Pilsen verde. É feita assim graças a um corante, comestível e inofensivo — receita ele.

O casal Thayro do Bem e Helen Viana adorou a festa. Ele é mineiro, ela é acreana, mas estão radicados há cinco anos em Porto Alegre. Foram de cadeira de praia para o local dos festejos e passaram a tarde experimentando cervejas.

— Estivemos recentemente na Irlanda. A festa lá é bem parecida, mas o clima aqui é mais ameno. E já vi que os porto-alegrenses gostam muito de cerveja, assim como os irlandeses. A grande diferença é o tipo de música. Lá, mais violinos e gaitas. Aqui, mais funk — compara Thayro.