Porto Alegre

Impacto no trânsito
Notícia

Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, terá bloqueio parcial por 30 dias

Interrupção, que pode causar congestionamento, é consequência de obras do Dmae na região

Guilherme Milman

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