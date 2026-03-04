Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, terá bloqueio parcial por 30 dias

A Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, terá bloqueio de ao menos 30 dias em uma das três faixas no trecho em frente ao Hospital Moinhos de Vento. A interrupção começou nesta quarta-feira (4) às 9h, devido a obras na via.
Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que devem trazer melhorias para o trecho.
Os trabalhos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e nos fins de semana, das 8h até as 18h, mas o bloqueio será mantido durante todo o período. A previsão é de que o trecho seja liberado em 30 dias, podendo mudar conforme as condições meteorológicas.
A Ramiro Barcelos é uma das principais vias de acesso para deixar a Capital e também uma ligação dos bairros Moinhos de Vento e Floresta para a Zona Norte e o centro.
A tendência é de que haja congestionamento durante a realização das obras. Uma alternativa é utilizar a Rua Garibaldi para acessar vias como Cristóvão Colombo, Farrapos e Voluntários da Pátria.