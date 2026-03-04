Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, terá bloqueio parcial por 30 dias

Uma das três faixas da Rua Ramiro Barcelos foi bloqueada por 30 dias para obras do Dmae. Guilherme Milman / Agencia RBS

A Rua Ramiro Barcelos, em Porto Alegre, terá bloqueio de ao menos 30 dias em uma das três faixas no trecho em frente ao Hospital Moinhos de Vento. A interrupção começou nesta quarta-feira (4) às 9h, devido a obras na via.

Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), são serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), que devem trazer melhorias para o trecho.

Os trabalhos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e nos fins de semana, das 8h até as 18h, mas o bloqueio será mantido durante todo o período. A previsão é de que o trecho seja liberado em 30 dias, podendo mudar conforme as condições meteorológicas.

A Ramiro Barcelos é uma das principais vias de acesso para deixar a Capital e também uma ligação dos bairros Moinhos de Vento e Floresta para a Zona Norte e o centro.

Trabalhos de melhoria são realizados no trecho, próximo ao Hospital Moinhos de Vento. Guilherme Milman / Agencia RBS