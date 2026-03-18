Restauro de hotel de 1927 no Centro Histórico é aprovado na prefeitura de Porto Alegre; veja imagens do projeto

Prédio de antigo hotel fica na esquina entre as ruas Sete de Setembro e João Manoel. André Ávila / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre aprovou o projeto de restauro do antigo Hotel Nacional, no Centro Histórico. O prédio será revitalizado para abrigar apartamentos e uma sala comercial no térreo. Construída em 1927, a estrutura foi atingida por um incêndio na década de 1990 e ficou alagada na enchente de 2024. O investimento previsto nas melhorias é de R$ 30 milhões.

O projeto é do Grupo Estrutura, incorporadora de Joinville (SC), em parceria com os donos do imóvel. Além de restaurar o antigo hotel, que fica na esquina entre as ruas Sete de Setembro e General João Manoel, outras duas construções que ficam ao lado também farão parte do complexo — uma é de 1928 e outra da década de 1940.

— Estamos felizes com a aprovação e pelo momento que o Centro está vivendo. O retrofit (reforma de prédios) chegou ao mainstream. Cumprimos todos os pormenores exigidos pelo patrimônio histórico. Foi um processo de muito diálogo com o poder público. Os nossos prazos não são os deles, mas isso tinha que ser respeitado — diz Tiago Antunes, diretor do Grupo Estrutura.

Além de aprovado na Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), o projeto teve aval da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

Após o incêndio na década de 1990, o edifício foi comprado pela família do contador Diego Moreira. Os prédios ao lado também pertencem a ele.

O térreo do antigo hotel chegou a ser usado como garagem por Diego e seus funcionários. Depois que a reforma ficar pronta, a área será destinada a uso comercial.

Como ficará

O prédio do antigo Hotel Nacional tem seis andares. Os imóveis ao lado contam com cinco pavimentos cada — ainda serão construídos mais dois andares junto à essas estruturas, que não são tombadas. Segundo Antunes, as fachadas históricas serão preservadas, incluindo novo paisagismo na lateral do edifício.

— Teremos uma união poética da arquitetura de 1920 com a atual. Faremos uma obra limpa, com steal frame (esqueleto metálico em aço galvanizado). Neste processo, as paredes são construídas em uma fábrica e montadas no local — explica Antunes.

Os estudos preveem 72 apartamentos. A metragem irá variar entre 25 a 90 metros quadrados.

— Identificamos um público (de potenciais compradores) que já vive no Centro, mas busca morar em unidades mais novas. O prédio terá infraestrutura completa: rooftop (terraço), piscina, espaço para pets e salão de festas — conta o diretor do Grupo Estrutura.

A obra de restauro começa ainda esse ano, projeta o diretor. Depois disso, ficará pronta em 18 meses. Ao longo do período, serão gerados mais de 70 empregos diretos e indiretos, dizem os responsáveis.

— No incêndio, como tudo era feito de madeira, se perdeu quase tudo que tinha dentro. Os três prédios tem pré-existências. Eles têm escadas e elevadores. Cada setor terá seus setores. Isso trará um nível de privacidade muito grande — diz Antunes.

História do hotel

O prédio do antigo Hotel Nacional foi projetado pelo arquiteto italiano Augusto Sartori em 1919, a pedido do comerciante Guilherme Alves. Erguido no início da década seguinte em estilo eclético, ficou pronto em 1927.

O hotel que funcionou no prédio entrou em decadência na década de 1940 e fechou. Em 1953, o prédio abrigou um escritório de engenharia. Em 1991, a estrutura sofreu um incêndio, que devastou completamente o interior do edifício, deixando somente a fachada.

Em 2006, o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Comphac) aprovou um estudo de viabilidade urbanística para reformar e restaurar o imóvel, que tem a fachada tombada, com financiamento do Projeto Monumenta.

Na época, toda a fachada do imóvel foi restaurada. A obra previa a instalação de uma agência bancária no térreo do prédio e de salas comerciais nos demais pavimentos, mas isso não veio a acontecer.

Mais retrofits no Centro

A moda de reformar prédios comerciais (com escritórios) e transformá-los em moradias chegou ao Centro Histórico — a exemplo do que acontece há anos em cidades europeias e da América Latina. Os incorporadores chamam isso de "retrofit": jargão do setor imobiliário para reforma de edifícios.

Recentemente, Zero Hora noticiou que o antigo edifício que já foi do Hotel La Porta e da Vasp será transformado em um coliving. A estrutura de 1928 na Rua dos Andradas estava desocupada desde antes da pandemia, quando uma faculdade deixou o endereço.

Edifício do antigo Hotel La Porta será transformado em coliving. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Também na Rua Sete de Setembro, uma construtora comprou um edifício inteiro junto à Praça da Alfândega para reformá-lo. A ideia, contudo, é mantê-lo como prédio comercial.

A revitalização do prédio Cais Rooftop, conhecido por ter sido o abrigo de criminosos que cavaram um túnel para assaltar bancos na década de 2000, foi finalizada recentemente. No edifício ao lado, outro projeto de reforma já está sendo tocado.