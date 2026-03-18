Porto Alegre

"Retrofit"
Notícia

Restauro de hotel de 1927 no Centro Histórico é aprovado na prefeitura de Porto Alegre; veja imagens do projeto

Estrutura que foi atingida por um incêndio na década de 1990 e afetada pela enchente de 2024 será transformada em prédio com moradias

Guilherme Gonçalves

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