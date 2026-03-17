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Nova plataforma de delivery chega a Porto Alegre, e restaurantes comemoram: "Disputa sempre é bom"

99Food volta a operar nesta terça na capital gaúcha. Segundo entidade, iFood responde hoje por 80% deste mercado na cidade

Guilherme Gonçalves

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