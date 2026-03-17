Nova plataforma de delivery chega a Porto Alegre, e restaurantes comemoram: "Disputa sempre é bom"

Empresários esperam diminuição de taxas com a disputa entre os aplicativos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Porto Alegre tem, a partir desta terça-feira (17), mais uma opção de aplicativo de telentrega de alimentos. Ou melhor, volta a ter. Dois anos após deixar de operar no Brasil, o 99Food retomou o serviço em julho do ano passado em Goiânia (GO). Depois, foi a vez de outras grandes cidades brasileiras testarem — novamente — a opção. O período de testes na capital gaúcha começou há algumas semanas. A inauguração oficial, porém, ocorre nesta terça.

A chegada de mais uma plataforma a este mercado na capital gaúcha é vista como positiva pela possibilidade de ampliar a concorrência e, consequentemente, favorecer restaurantes e clientes. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, mais de 80% do mercado de delivery em Porto Alegre é dominada pelo aplicativo iFood.

— A entrada de novos players fará com que o mercado de delivery cresça ainda mais. É importante porque faz com que o iFood se movimente e traga mais novidades, como cupons para os clientes, e eventualmente negociando taxas diferenciadas com os restaurantes — diz o presidente da Abrasel, Leonardo Dorneles.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos diz que não há dados oficiais sobre quantas empresas se dedicam ao segmento na Capital porque a atividade é considerada de baixo risco pela prefeitura, dispensando uso de alvará.

Para o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre (Sindha), Nelson Ramalho, este mercado hoje tem um monopólio.

— Desde que o 99Food e o Uber Eats saíram, surgiu uma hegemonia do iFood. A ferramenta deles é extremamente eficiente, porém o domínio total de um mercado, a não concorrência, não é algo positivo. Disputa sempre é bom. É saudável termos outro concorrente com peso para ofertar novas possibilidades e diminuir taxas — afirma Ramalho.

Além do iFood e, agora, o 99Food, Porto Alegre conta com mais uma grande plataforma de telentregas, a Rappi. A Uber também teve sua plataforma de delivery em Porto Alegre, mas deixou a cidade em 2022. Donos de restaurantes ouvidos por Zero Hora disseram que mais uma empresa do setor negocia para entrar na Capital: a chinesa Keeta, que já atua em São Paulo.

Nova plataforma promete entrega mais rápida

Conhecimento acumulado em transporte de passageiros seria trunfo da 99 para entregas mais eficientes. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A 99Food diz que estreia em Porto Alegre com 4,5 mil restaurantes cadastrados. Para atrai-los, prometeu taxas menores nas vendas: girando entre 8% e 9% por pedido. Em alguns negócios, isso pode ser negociado, afirmam empresários procurados pela plataforma.

Já para fidelizar clientes, a 99Food promete entregas mais rápidas do que as plataformas concorrentes. Nesta estreia, também está dando cupons para os usurários — que, somados, chegam a R$ 99, valor que faz referência ao nome da plataforma, que ficou conhecida pelo transporte de passageiros.

— Somos uma empresa de mobilidade. Fazemos bilhões de viagens de moto anualmente no Brasil, então entendemos de deslocamento nas ruas. Vamos usar o nosso conhecimento e tecnologia nos algoritmos de despacho. Isso ajuda a encontrar o entregador mais bem posicionado para aquele pedido que precisa ser entregue — explica o diretor de comunicação da 99Food, Bruno Rossini.

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Para voltar a atuar no Brasil, a 99Food está investindo R$ 2 bilhões. Além de Porto Alegre, a empresa diz que avalia outras cidades gaúchas para iniciar operações.

Cozinhas dedicadas ao delivery

Hoje, o empresário Igor Henrique Rodrigues, sócio da Grani Pizzeria, no bairro Rio Branco, diz pagar 28% de taxas para cada pedido feito no iFood — única plataforma na qual ele vende pizzas por telentrega. Para ter lucro, o valor que fica para a plataforma precisar ser repassado para os clientes.

— A operação de delivery é muito boa para escalonar faturamento, mas tem contras. Um deles é em relação ao desperdício do ponto. Em vez de ter mais um balcão e mesas na rua, fica uma quantidade imensa de motoboys esperando os pedidos naquele espaço — diz Rodrigues.

Entre sexta-feira e sábado, a Grani costuma vender mais de mil pizzas por telentrega. A alta procura fez com que o dono da operação iniciasse a obra de uma cozinha dedicada somente a esses pedidos.

— Às vezes, temos que fechar o delivery para entregar uma boa experiência para o cliente que vem até nós — argumenta o empresário.

Empresário Igor Rodrigues está montando cozinha específica para pedidos de delivery. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Empresário com mais de 40 anos de experiência no ramo da gastronomia, Angelo Meneghetti opta por trabalhar somente com delivery próprio em sua rede, a Petiskeira. Segundo ele, isso ajuda a otimizar custos e controlar a qualidade do produto que chega à casa do cliente.

— Já trabalhamos com iFood, mas foi apenas um complemento. Quando as taxas começaram a subir, optamos por sair desse mercado e manter a nossa frota própria — diz Meneghetti.

A Petiskeira tem uma frota de 20 entregadores e três unidades de onde saem seus pedidos, incluindo uma cozinha na Avenida Protásio Alves que não recebe clientes finais, somente motociclistas.

— Como temos capilaridade maior, conseguimos negociar melhores taxas. Mas para a maioria dos restaurantes não é assim. Eles precisam das plataformas e acabam se adequando por necessidade. Ter serviço próprio exige tecnologia, logística complexa, controle de entrega e rastreamento de pedidos. Por isso muita gente opta pelo iFood — completa o empresário.

Rede Petiskeira prefere trabalhar com delivery próprio. Petiskeira / Divulgação

Motociclistas pedem mais direitos

A 99Food diz que tem 2,5 milhões de motoristas parceiros em todo o país, mas o número de entregadores em Porto Alegre não é revelado. A presidente do Sindicato Individual de Motoristas de Transporte por Aplicativo do Rio Grande do Sul (Simtrapli-RS), Carina Trindade, estima que "cerca de 50 mil" pessoas atuem na função em Porto Alegre e na Região Metropolitana, contando todas as plataformas.

Para o presidente do Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Rio Grande do Sul (Sindimoto), Valter Ferreira, a competição entre iFood e 99Food será positiva em um primeiro momento. Porém, o líder sindicalista teme que a promessa de entregas mais rápidas aumento o risco dos entregadores.

— Essa disputa é louvável para quebrar um monopólio. Quem tem um monopólio faz o que quer. Neste quesito, vejo com bons olhos. Agora, o motorista pode se envolver em mais acidentes com essa pressão por entregas mais rápidas pela 99 — diz Ferreira.

Líder sindicalista teme que promessa de entregas mais rápidas aumente risco aos motociclistas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A chegada de pedidos "revirados" na casa dos clientes é uma das principais queixas recebidas nos canais dos aplicativos, o que pode diminuir a nota dos restaurantes nas plataformas. Devido a casos de descuido no trajeto, o presidente do Sindha, Nelson Ramalho, sugere que os restaurantes invistam em embalagens mais resistentes.

Mesmo com boa embalagem, o sócio da pizzaria Grani, Igor Rodrigues, diz que pelo menos 10 pizzas chegam reviradas à casa de clientes todos os dias.

— Ninguém vai conseguir acabar com o monopólio do iFood se não sentar com os motoboys e se ajustar. O fator dominante para um delivery funcionar são eles. Não tem oferta de treinamento para os motoboys. Está meio sucateada a questão das bags (bolsas para guardar o alimento). Eles trabalham por conta, se acidentam. Tem que fazer um carinho neles — diz o empresário.

Entre os pedidos feitos pelo Sindimoto às plataformas, está a possibilidade de negociar as taxas das entregas e a criação de auxílios pagos em casos de acidentes de trabalho.

O que diz o iFood

Procurado pela reportagem, o iFood não disponibilizou porta-voz para entrevista. A empresa enviou a seguinte manifestação, por escrito:

Como empresa brasileira que ajudou a construir o delivery on-line no país, o iFood reconhece a importância da concorrência saudável para o crescimento do setor. Nossa posição de liderança reflete nosso compromisso contínuo em investir em tecnologia, oportunidades de crescimento para os estabelecimentos parceiros, mais conveniência para os usuários e geração de renda para os entregadores. Só no Rio Grande do Sul, as atividades do iFood movimentaram R$3,5 bilhões (0,46%) do PIB estadual e geraram mais de 49 mil postos de trabalho em 2024. Estamos sempre abertos ao diálogo com os restaurantes parceiros e trabalhamos constantemente para oferecer condições competitivas que reflitam o valor que agregamos ao ecossistema.