Rede hoteleira de Porto Alegre projeta mais de 90% de ocupação para o South Summit

Evento deve receber mais de 20 mil participantes na edição de 2026. Duda Fortes / Agencia RBS

Pessoas do interior gaúcho, de outros Estados, da Argentina, do Uruguai e dos Estados Unidos. Essas são as origens dos hóspedes que devem quase lotar a rede hoteleira de Porto Alegre na próxima semana, com a realização do South Summit Brazil.

O setor espera ultrapassar os 90% de ocupação nos dias do evento, que ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá.

Na edição de 2026, a expectativa do evento é superar os 23 mil participantes que estiveram nas atividades em 2025, o que pode influenciar um melhor resultado na rede hoteleira.

— É um evento que atrai um público que normalmente não teria interesse em Porto Alegre. São pessoas que fomentam a indústria da inovação, o que também é muito importante para o Estado e para o Brasil — comenta Oscar Henrique Schmidt, presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA).

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Segundo ele, se não fosse o evento, os hotéis de Porto Alegre teriam uma ocupação na casa dos 60% na próxima semana. Além de beneficiar o setor, há ganhos que vão além da hospedagem:

— Muitas pessoas chegam antes, outras vão depois para conhecer atrativos do Estado, não apenas para participar do South Summit. É o que chamamos de turismo conectado, que é uma das melhores maneiras de mostrar a cidade para o mundo — acrescenta.

Segundo Adriane Hilbig, vice-presidente do Porto Alegre Convention & Visitors Bureau, o South Summit já se afirmou como um dos eventos com maior capacidade de atrair visitantes de fora do Estado à cidade, ao lado da maratona internacional e da Expointer.

— Ele representa muito para a movimentação turística. São mais de 20 mil pessoas circulando pela cidade, consumindo em hotéis, bares, restaurantes, táxis. É um dinheiro novo, que gera emprego e ganhos econômicos na cidade — pontua.

Além disso, segundo ela, outro benefício é colocar a Capital como um destino relevante para o empreendedorismo nacional, capaz de atrair atenção e investimentos do Exterior. Ou seja, há o ganho imediato no turismo somado à presença de um polo internacional de inovação à beira do Guaíba.

— Precisamos enxergar esses grandes eventos como algo positivo, não uma coisa negativa para a cidade. O trânsito fica mais lento, os lugares mais cheios, mas temos de entender que isso traz dinheiro e desenvolvimento para Porto Alegre, que são essenciais para construir uma cidade melhor para todos — acrescenta.

Parceria

Presente pelo quinto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Entre os dias 25 e 27 de março, no Cais Mauá, em Porto Alegre, a RBS contará com o Estúdio RBS, ampla cobertura editorial e participação em painéis, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Sócios do Clube do Assinante têm 25% de desconto no ingresso do South Summit 2026. O benefício é válido para a categoria Attendee. Clique no link e veja como garantir essa vantagem.

Ingressos à venda

Os ingressos para o South Summit Brazil 2026 estão à venda no site oficial, nas categorias Attendee (R$ 1.299), Business (R$ 3.499) e Executive (R$ 4.499), além de lotes corporativos com condições especiais.

Os valores são válidos para o lote atual e podem sofrer alterações conforme a disponibilidade de ingressos.