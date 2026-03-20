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Rede hoteleira de Porto Alegre projeta mais de 90% de ocupação para o South Summit

Evento de inovação ocorre de 25 a 27 de março, no Cais Mauá

Vinicius Coimbra

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