Quinta edição do South Summit deixa como legado novo patamar de discussão sobre IA no RS

Evento costuma gerar mais de 2 mil postos de trabalho Bruno Todeschini / Agencia RBS

Se a edição anterior do South Summit Brazil foi realizada como símbolo de resiliência e da capacidade de o Estado superar os efeitos da enchente ocorrida meses antes, o evento que se encerrou nesta sexta-feira (27) concentrou a atenção de seus participantes no futuro próximo.

Um dos legados do quinto ano da iniciativa, que já reuniu mais de cem mil pessoas desde seu desembarque em 2022 no Cais Mauá, em Porto Alegre, é o reconhecimento da urgência de preparar pessoas, empresas e esferas de governo para lidar com tecnologias revolucionárias como a inteligência artificial em áreas como educação, saúde, gestão e mercado de trabalho. Para dar continuidade a esse e outros debates, a edição de 2027 já está confirmada em contrato — que também inclui uma cláusula de intenção para estender a iniciativa por mais cinco anos. A confirmação desse novo ciclo, porém, vai depender da próxima gestão estadual.

— Vimos, nos painéis, infinitas pautas sobre inteligência artificial e sobre o quanto isso vai impactar o mercado de trabalho, criando novos empregos, novas possibilidades e empresas, mas também fazendo com que seja cada vez mais necessária a qualificação das pessoas para utilizar essas ferramentas — avalia o presidente da Associação Gaúcha de Startups (AGS), Rodrigo Cavalheiro.

Para Cavalheiro, o evento que se encerrou nesta sexta mudou o patamar da discussão sobre esse tema no Rio Grande do Sul:

— Deixa de ser uma pauta isolada e passa a ser tratada agora como infraestrutura de competitividade para saúde, indústria, governo, educação, serviço. Isso não tem mais volta. Não é um hype, não é uma onda que vai passar. É um novo momento, e as empresas se adaptam ou estão fora. Vai ser impensável falar que tem uma empresa, por exemplo, ou que usa uma ferramenta sem aplicação de inteligência artificial.

Secretário de Inovação da Capital, Luiz Carlos Pinto sustenta que a nova rodada de discussões às margens do Guaíba serviu para consolidar a superação da tragédia climática ocorrida em 2024 e reposicionar o foco dos gaúchos:

— O South Summit do ano passado foi o da resiliência. Neste, estamos deixando de olhar o hoje para voltar a olhar o amanhã. Obviamente, muito influenciados pela questão da IA, que está provocando disrupção em um ritmo superior ao que considerávamos possível. Isso nos força a repensar todos os processos, desde o poder público até as universidades.

Pinto revela que, sob influência de edições anteriores do South Summit, o município cortou em 46% o uso de papel em tarefas administrativas. Agora, a discussão é sobre como formar pessoas habilitadas a usar tecnologias de ponta, inclusive dentro da esfera pública. No caso de Porto Alegre, já foi criada uma Escola de Inovação para treinar servidores com esse objetivo. Os olhares também se voltam para a próxima edição do evento e para o legado econômico da iniciativa.

— No ano passado, assinamos um contrato para dois anos, esta edição e a de 2027. Também deixamos uma cláusula de desejo de realização do evento para os próximos cinco anos. Obviamente, temos os ciclos de governo que vão avaliar (a continuidade), a partir das suas possibilidades, mas nós temos essa segurança jurídica de um contrato estabelecido que tem rendido muitos frutos — afirma a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Simone Stülp, acrescentando que um dos temas para o próximo ano deverá ser como facilitar ainda mais o acesso das startups ao capital de investidores.

O custo para o Estado realizar anualmente a iniciativa envolve um contrato de uso da marca South Summit, de algo próximo a 800 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões), e o desembolso com a montagem de infraestrutura, orçado neste ano em R$ 15,4 milhões, conforme o edital de licitação. O vice-governador Gabriel Souza sustenta que o retorno compensa o investimento público.

— É um evento que também deixa um legado no turismo, na hotelaria, no comércio. Além disso, coroa o nosso ecossistema de inovação. São três dias de muita conexão e geração de oportunidades.

Um levantamento da consultoria Alvarez & Marsal aponta que o South Summit teve um impacto financeiro de R$ 134 milhões no Estado no ano passado, com abertura de 2,1 mil postos de trabalho. Como resultado, a cada real investido, foram gerados R$ 4 na economia local. Nos três dias de realização, a ocupação hoteleira da Capital fica em torno de 90% — em uma amostra de outro tipo de legado deixado pelo encontro em solo gaúcho.

— Nosso sonho sempre foi fazer com que a Capital fosse palco da conexão global, e esta edição do South Summit Brazil confirma isso. Ao mesmo tempo, podemos ver diversas ações que trazem impacto local, e isso traduz o motivo pelo qual existimos. Queremos seguir trabalhando para impactar Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Brasil. Em 2027, espero ver o evento crescer, ampliando seu potencial de fomentar o ecossistema de inovação, provocando conversas relevantes e cada vez mais global, sem deixar de impactar a nossa cidade — afirma o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

Cinco anos de história

Confira o tema e o objetivo principal de cada uma das edições já realizadas na Capital:

2022 — Innovation is business

Propósito: lançar o South Summit Brazil como referência e fomentar o desenvolvimento do ecossistema latino-americano.

Participantes: 20 mil

2023 — Shape the future

Propósito: impulsionar a transição para a economia verde, a sustentabilidade e a indústria 5.0.

Participantes: 22 mil

2024 — Decoding complexity

Propósito: simplificar a leitura do cenário global, gerando oportunidades de negócios e conexões estratégicas.

Participantes: 23,5 mil

2025 — Beyond resilience

Propósito: impulsionar impacto global com propósito, sustentabilidade e inovação.

Participantes: 23 mil

2026 — Human by design

Propósito: colocar o ser humano no centro das decisões tecnológicas, explorando o equilíbrio entre a humanidade e avanços como a inteligência artificial.