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Quinta edição do South Summit deixa como legado novo patamar de discussão sobre IA no RS

Evento está garantido para 2027, e novo ciclo de cinco anos dependerá de confirmação do próximo governo estadual

Marcelo Gonzatto

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