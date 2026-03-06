Queda de sistema do INSS causa confusão em agência de Porto Alegre

A manhã desta sexta-feira (6) foi marcada por confusão e revolta de beneficiários que aguardavam na fila para realização de perícia na agência do INSS na Avenida Bento Gonçalves, em Porto Alegre. Quem chegou cedo não conseguiu ser atendido por uma queda de sistema que impediu a abertura do local.

— Cheguei aqui às 5h e ninguém deu informação — reclama o primeiro da fila, Doralino Rodrigues de Andrade, 50 anos, aposentado de Porto Alegre.

Por volta das 8h30min, um funcionário confirmou que o atendimento seria realizado somente para os agendamentos após as 8h55min. A instabilidade na rede foi generalizada, segundo o INSS.

— Vou ter de voltar outro dia — confirma a metalúrgica Luciana Alves Peixoto, 47 anos, moradora de Gravataí, que aguardava com um andador entre os primeiros da fila.

O instituto garantiu que quem não conseguiu atendimento nesta sexta-feira terá o horário remarcado. A nova data poderá ser conferida pelo telefone 135 ou por aplicativo até a próxima segunda-feira (9). O usuário também receberá uma notificação pelo contato cadastrado com a informação.