Queda de árvore causa falta de energia na zona norte de Porto Alegre

Uma árvore caiu na madrugada deste sábado (14) no bairro Vila Jardim, na zona norte de Porto Alegre. A queda dos galhos sobre fios de energia provocou um estouro um pouco antes das 5h na Rua São Leopoldo, esquina com a Barão de Bagé.

Por volta de 6h30min, moradores do entorno ainda estavam sem luz. Os bombeiros seguiam trabalhando no corte da árvore, bloqueando o trânsito no trecho. Além dos galhos, também havia fios caídos na via. A CEEE Equatorial esteve no local.

No fim da manhã, a concessionária se manifestou por meio de nota:

A CEEE Equatorial informa que mais de 99% dos clientes afetados pela ocorrência registrada na madrugada deste sábado (14), no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre, já tiveram o fornecimento de energia restabelecido.