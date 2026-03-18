Carro capota após bater em galpão e deixa quatro feridos em Porto Alegre

Ao menos dois ocupantes do carro ficaram em estado grave após o acidente. Marcos Pacheco / RBS TV

Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (18) na Rua Voluntários da Pátria, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Três das vítimas estavam em um Fiat Palio, com placas de Alvorada. O motorista seguia no sentido Centro–bairro quando, próximo ao cruzamento com a Rua Ramiro Barcelos, perdeu o controle do veículo e colidiu contra a estrutura de um galpão.

Com a força do impacto, o carro capotou várias vezes e só parou cerca de 20 metros adiante.

Um pedestre que passava pelo local também foi atingido. Ele sofreu ferimentos no ombro e no tórax.

De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a suspeita inicial é de que o excesso de velocidade tenha contribuído para o acidente.

Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviadas para o atendimento. Ao menos dois ocupantes do carro estavam em estado grave.