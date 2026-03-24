Quando a Usina do Gasômetro será reaberta? Edital é lançado e nova data é prevista para primeiras atrações 

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Usina do Gasômetro teve revitalização finalizada em 2025. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Fechada desde novembro de 2017, a Usina do Gasômetro tem nova previsão de reabertura. Um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre passou por um extenso processo de revitalização nos últimos anos, e a conclusão das obras foi adiada mais de uma vez — uma delas por causa da enchente de 2024. Agora, com o espaço renovado, a prefeitura pretende reabri-lo, com as primeiras atrações, no mês de setembro.

O edital com regras e exigências para ocupação da Usina, elaborado pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC), foi publicado na edição desta terça-feira (24) do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). Poderão se inscrever pessoas jurídicas com experiência em projetos artísticos culturais interessadas em utilizar o local por períodos determinados.

Os espaços contemplados no edital são:

"Nave principal" (térreo): voltado a exposições

Mezanino: para eventos

Entrada principal: recepções e atividades de integração

Teatro Elis Regina: para peças e musicais.

Os vencedores do edital assinarão contrato válido até março de 2027, com possibilidade de renovação.

— Este edital tem o objetivo de promover a arte e a cultura, valorizando a identidade e o patrimônio cultural, a inovação e a criatividade, contribuindo para o desenvolvimento econômico e turístico envolvendo a comunidade, promovendo a coesão social e a participação cidadã — afirma a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso Duarte.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas a partir do dia 26 de março até as 18h do dia 30 de junho de 2026, exclusivamente neste link. A análise dos projetos ficará a cargo de uma comissão avaliadora da Secretaria Municipal da Cultura.

Cada espaço poderá ser utilizado por diferentes pessoas jurídicas e não haverá cobranças por parte da prefeitura. O regulamento pode ser conferido no site da prefeitura, pelo e-mail usinadogasometroportoalegre@gmail.com ou na Casa da Música, sede da Secretaria Municipal da Cultura (Rua da República, 637).

Poderão ser inscritos projetos de caráter artístico, cultural, econômico e turístico, dentro dos seguintes eixos temáticos:

Arte e patrimônio cultural

Inovação e criatividade

Memória, identidade e território

Meio ambiente e sustentabilidade

Gênero, diversidade e inclusão

Gestão privada

No começo de março, a prefeitura de Porto Alegre e a Superintendência do Patrimônio da União (SPU) assinaram um contrato de cessão de uso da Usina do Gasômetro por 21 anos, prorrogáveis por igual período.

Como contrapartida, o acordo com o governo federal prevê a reforma estrutural da chaminé, estimada em R$ 4 milhões, a construção da Praça das Oliveiras e que o prédio seja devolvido ao fim do prazo com todas as benfeitorias e mobiliários incorporados.

Contrato de cessão de uso da Usina do Gasômetro foi assinado no começo do mês de março. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A decisão abre caminho para o processo de Parceria Público-Privada (PPP) proposto pela prefeitura para a Usina. Neste modelo, um empresa ficará responsável pela manutenção do espaço, podendo explorá-lo comercialmente. O acesso ao público seguirá gratuito e com datas reservadas a eventos públicos.

Do lado do poder público, o investimento previsto com o modelo de PPP proposto é de até R$ 95 milhões ao longo de 20 anos. Segundo o prefeito Sebastião Melo, o valor ainda pode ter alteração a depender do total investido pelo concessionário e dos tipos de atividades que serão executadas no local.