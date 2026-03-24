Porto Alegre

Após nove anos
Notícia

Quando a Usina do Gasômetro será reaberta? Edital é lançado e nova data é prevista para primeiras atrações 

Poderão se inscrever, até 30 de junho, pessoas jurídicas com experiência em projetos artísticos e culturais interessadas em utilizar o local por períodos determinados

Guilherme Gonçalves

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