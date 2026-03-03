Programa deve doar refeições a 20 mil pessoas por mês em Porto Alegre

Foi lançado nesta terça-feira (3) no Ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de Porto Alegre o programa para segurança alimentar POA Alimenta. O local vai servir como unidade de recebimento e distribuição de alimentos do projeto.

A prefeitura tem 119 cozinhas comunitárias cadastradas para receber alimentos como arroz, ovos, farinha de milho, massa e feijão, além de comidas estocadas em uma câmara fria no ginásio, como aipim, carne de porco, de gado e de frango.

Segundo o município, cada cozinha produz cerca de 250 refeições por dia. Por mês, serão distribuídas 32 toneladas de alimento, com estimativa de rendimento de cerca de 45 mil refeições mensais. A projeção é beneficiar 20 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, já que algumas acabam utilizando o serviço mais de uma vez ao dia.

Neste primeiro momento, o POA Alimenta tem duração de oito meses, mas o prefeito Sebastião Melo afirma trabalhar para prolongar o programa. A verba total do projeto é de R$ 6,8 milhões, entre governo municipal, estadual e federal.

Segundo Cibele Machado de Oliveira, uma das coordenadoras da cozinha Juntos Somos Mais Amor, na Vila Nova, a maioria das pessoas que precisam dos alimentos na comunidade são mães e idosos.

— A gente escuta tanta história quando a gente está servindo esse alimento, história de mãe que não tinha o que dar para comer para a criança naquele dia e acabou tendo que ir ali buscar aquele alimento e isso salvou — conta.

Além da doação de comida, o POA Alimenta terá também capacitações para as cozinhas comunitárias sobre temas como reaproveitamento de alimentos e boas práticas, assim como investimentos para essas organizações.

— É entregar comida de qualidade lá na ponta, onde estão as pessoas que mais precisam — conclui o secretário municipal de Inclusão e Desenvolvimento Social, Juliano Passini.