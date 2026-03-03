Porto Alegre

POA Alimenta
Notícia

Programa deve doar refeições a 20 mil pessoas por mês em Porto Alegre

Iniciativa conta com 119 cozinhas comunitárias e verba total de R$ 6,8 milhões para oito meses

Fernanda Axelrud*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS