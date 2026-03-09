Por que há tantas farmácias em esquinas de Porto Alegre? Capital tem mais de 110 unidades no encontro de ruas e avenidas

Uma farmácia em cada esquina no encontro entre as avenidas Cristóvão Colombo e Benjamin Constant. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— Se der bobeira muito tempo, vai virar mais uma farmácia — brinca o aposentado Nelson Dornelles ao apontar para um imóvel abandonado na esquina entre as ruas Riachuelo e Caldas Júnior, no Centro Histórico.

Terrenos como esse, em esquina, são valiosos para o comércio porque ampliam a sua visibilidade. Nos últimos anos, viraram alvo de redes farmacêuticas — que, segundo especialistas, são empresas que conseguem bancar os valores pedidos pelos donos desses imóveis.

A presença de farmácias em esquinas tornou-se algo comum na paisagem urbana da Capital. À reportagem, nem todas as redes quiseram detalhar o número de unidades presentes no encontro de ruas e avenidas. Porém, um levantamento feito por Zero Hora descobriu que a cidade tem, pelo menos, 113 operações espalhadas por estes locais.

— Em Porto Alegre, essa estratégia ocorre com as grandes redes, com grandes faturamento: São João, Panvel e Droga Raia. As pequenas não têm condição de pegar esses pontos. É uma estratégia de visibilidade e conveniência, garantindo maior fluxo de pedestres e de carros — analisa o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul (Sinprofar-RS), Leomar Rehbein.

Das três maiores redes atuando em Porto Alegre, apenas a Droga Raia, do Grupo RD Saúde — o maior em faturamento no Brasil — revelou o número de farmácias em esquinas: são 45 unidades no encontro de ruas e avenidas, 90% do total de lojas que a marca paulista tem na Capital.

Em Porto Alegre, Droga Raia tem 45 lojas em esquinas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As gaúchas Panvel e São João não responderam ao questionamento. Porém, existem páginas em seus sites onde é possível consultar os endereços de suas farmácias.

Conferindo as unidades no site da Panvel, a reportagem verificou que a rede tem 53 lojas em esquinas de Porto Alegre. Recentemente, a marca fechou uma unidade no encontro da Avenida Borges de Medeiros com a Rua dos Andradas, no Centro Histórico. A operação já foi retirada da lista no portal.

Leia Mais Por que supermercados gaúchos podem optar por não vender medicamentos mesmo com liberação

Já entre as unidades cadastradas no site da Farmácias São João, 15 farmácias estão em esquinas. Contudo, a página está desatualizada — já que o portal não inclui as unidades no bairro Centro Histórico, por exemplo, onde a rede tem três lojas de esquina somente na Rua dos Andradas. Também ficou de fora da lista a loja de número 1,2 mil, inaugurada recentemente no encontro das avenidas Ipiranga e Azenha.

— As farmácias estão trabalhando hoje como hubs de saúde, oferecem diversos serviços, o que exige locais de fácil acesso. Existe essa variação de muita gente passando. A esquina maximiza a exposição da marca, se consegue ter duas fachadas. Isso chama atenção para o consumidor. Essas grandes redes preferem terrenos onde há possibilidade de construir — completa o presidente do Sinprofar-RS.

Site da Panvel mostra que rede tem 53 farmácias em esquinas de Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Pontos valiosos

Pontos em esquinas são considerados valiosos devido à exposição que a marca tem neste tipo de imóvel, afirma Francisco Zancan, arquiteto, urbanista e CEO da Space Hunters, empresa especializada em análise de mercado com atuação em expansão de negócios e investimentos imobiliários. Segundo o especialista, a procura das redes por esse tipo de loja ocorre até dentro de shoppings.

— A esquina é o ponto de maior visibilidade que se tem. Esta loja consegue aumentar a tua visibilidade de captação, por ter visibilidade em várias ruas. A chance de estar no caminho das pessoas está, no mínimo, dobrada — afirma Zancan, que já mapeou pontos para redes de farmácias abrirem lojas em Porto Alegre.

— Dados que tivemos acesso mostram que as farmácias em esquinas têm desempenho muito melhor do que as outras. No meio de quadra é mais "arriscado". Já na esquina, eu garanto que a pessoa que está saindo daquela rua vai continuar olhando para o meu ponto — completa o especialista.

Segundo sindicato, grandes redes são as que têm poder aquisitivo para assumir pontos em esquinas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ainda de acordo com Zancan, outro motivo explica a forte presença de farmácias em esquinas de Porto Alegre:

— Nosso mercado não está aquecido como o de outros Estados, onde há diversos outros tipos de comércios ocupando esquinas. Aqui, vemos negócios pequenos ficando em espaços menores porque o aluguel é mais barato. As redes de farmácias são as poucas que conseguem pagar o que os donos de imóveis em esquinas estão pedindo — afirma o urbanista.

Para o presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, pontos em esquinas atraem negócios — em especial as farmácias — pela possibilidade de abrigar mais vagas de estacionamento.

— Quem não consegue estacionar vai optar por ir para outra loja ou para um shopping. Ou pior: vai pedir o que precisa por aplicativos. A rede que estiver preparada para todas essas possibilidades vai vender mais — avalia Noer.

Mercado em Porto Alegre

De acordo com o Conselho Regional de Farmácia (CRF/RS), Porto Alegre conta hoje com 663 farmácias (12,3% do total existente no Estado). Cada nova unidade precisa ser registrada na autarquia federal.

No ano passado, segundo o CRF/RS, foram feitos 32 registros para abertura de novas farmácias na Capital. Contudo, 45 baixas foram informadas no mesmo período — resultando em um saldo negativo de 13 unidades.

O levantamento também mostra que, desde a pandemia, 2023 foi o ano que mais registrou pedidos para abertura de farmácias, com 65 novas unidades naquele ano.

O presidente da FAGV, Vilson Noer, diz que as redes gaúchas de farmácias têm apostado em ambientes modernos e na diversificação do mix de produtos para atrair mais clientes.

— A loja física precisa mudar. Fazer exatamente o que essas farmácias estão fazendo: pensar na questão estética, na iluminação e na disponibilidade de produtos. A farmácia virou um pequeno outlet de conveniência — avalia Noer.

A Panvel, por exemplo, vende itens de marca própria — com mais de 1 mil SKUs (tipos de produto e suas variações de tamanho) nas prateleiras — e investe na digitalização dos serviços. A Droga Raia segue no mesmo caminho e diz agregar investindo no segmento de beleza, dermocosméticos e bem-estar.

Os serviços de saúde são outro eixo de investimento nas duas redes, com modelos de loja que mesclam farmácia e clínica, com a aplicação de vacinas como chamariz.

Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que concede autorização legal para que supermercados comercializem medicamentos em suas áreas de venda. A demanda é um pedido antigo do setor, que reclama de disputa com farmácias, que já podem vender produtos comercializados em mercados. Em unidades da Farmácias São João, por exemplo, é possível encontrar de tênis a air fryer à venda.

Farmácias já podem vender alimentos e produtos de varejo encontrados em supermercados. Fernando Gomes / Agencia RBS

O que dizem as grandes redes

Com sede em Eldorado do Sul, a Panvel soma 651 lojas em operação, das quais 116 estão em Porto Alegre. Nos últimos 12 meses, a rede inaugurou 51 novas unidades nas regiões Sul e Sudeste, reforçando sua estratégia de expansão regional. Na definição e no mapeamento de novos pontos, a empresa diz que adota "uma visão estratégica e de longo prazo". A avaliação considera indicadores como localização, potencial de fluxo, facilidade de acesso, disponibilidade de vagas de estacionamento e metragem adequada ao modelo operacional.

— Porto Alegre segue sendo um mercado importante para a Panvel. A companhia avalia de forma contínua oportunidades de crescimento na Capital, seja por meio de inaugurações, seja pela qualificação da presença já existente, sempre com uma visão criteriosa e alinhada ao perfil de consumo local — afirma o diretor executivo do Grupo Panvel, Roberto Coimbra.

Recentemente, a marca ampliou sua loja na Avenida 24 de Outubro, em frente ao Parcão. Com a soma de um novo imóvel ao lado, a unidade passou a ter visibilidade pela Olávo Barreto Viana. Mais uma loja de esquina.

Loja da Panvel em frente ao Parcão foi ampliada e virou mais uma farmácia de esquina em Porto Alegre. PanVel / Divulgação

De São Paulo, a Droga Raia está com 50 farmácias em Porto Alegre — pouco menos da metade do número de unidades da gaúcha Panvel. Desde 2020, a expansão ocorre de forma acelerada na Capital, com a abertura de 30 lojas em cinco anos.

— Seguimos concentrados em nossa estratégia de levar saúde e cuidado para nossos clientes, cada vez mais próximos com novas unidades físicas e com interface digital. Certamente que o Rio Grande do Sul, considerando Porto Alegre, faz parte deste nosso plano de crescimento e proximidade — afirma o diretor de expansão da RD Saúde, Paulo Sanchez.

Em cinco anos, Droga Raia ganhou 30 lojas em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O executivo da RD Saúde também revelou o que a empresa avalia na hora de escolher pontos para novas lojas:

— Sempre estamos escutando e observando nossos clientes para estar o mais próximo possível com nossas farmácias. Levamos em consideração diversos fatores do entorno do futuro ponto, como o comércio local, o tamanho do imóvel, o espaço para vagas de estacionamento e os acessos viários e a população do entorno — completa Sanchez.