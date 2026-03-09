Porto Alegre

Pontos valiosos 
Notícia

Por que há tantas farmácias em esquinas de Porto Alegre? Capital tem mais de 110 unidades no encontro de ruas e avenidas

Grandes redes têm ocupado pontos de destaque em busca de mais visibilidade

Guilherme Gonçalves

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