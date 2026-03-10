Porto Alegre

Comércio irregular 
Notícia

Por que camelôs ainda ocupam o centro de Porto Alegre mesmo com promessa de fiscalização mais rígida

Apesar de 184 apreensões em 2025, ambulantes permanecem no coração da Capital, enquanto Pop Center tem mais de 200 lojas vazias

Guilherme Gonçalves

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