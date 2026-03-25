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Notícia

Polícia investiga morte de funcionária que passou mal após dedetização de posto de saúde em Porto Alegre

Luciana dos Santos Antônio, 56 anos, foi encontrada desacordada dentro da unidade Santíssima Trindade

Lisielle Zanchettin

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