Polícia investiga morte de funcionária que passou mal após dedetização de posto de saúde em Porto Alegre

A vítima era funcionária de higienização do local e faleceu no dia 19 de março. Eduardo Paganella / Agência RBS

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a morte de uma mulher que passou mal após a dedetização da unidade de saúde Santíssima Trindade, na zona norte de Porto Alegre. A vítima era funcionária de higienização do local e faleceu na última quinta-feira (19).

Luciana dos Santos Antônio, de 56 anos, apresentou sintomas respiratórios no dia 3 de março após a dedetização do local, e precisou de atendimento médico por, no mínimo, quatro ocasiões. No dia 19, ela foi encontrada desacordada na unidade.

A mulher chegou a ser atendida por médicos do posto e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Hospital Vila Nova.

Segundo relatos de colegas, Luciana era funcionária terceirizada e atuava na higienização da UBS. No dia da dedetização, ela teria realizado a limpeza do ambiente sem qualquer equipamento de proteção.

— Chamaram ela para ajudar a mexer nas mesas e móveis. O pessoal começou a dedetização e ela ainda estava dentro da unidade. Depois que acabou, voltou para varrer e limpar. Foi depois disso que começou a passar mal. Sentia muito cansaço e falta de ar — contou uma funcionária que não quis se identificar.

Uma médica apresentou sintomas de intoxicação e precisou ser afastada devido a questões respiratórias. Uma profissional da enfermagem também relatou questões de saúde após a dedetização.

Diante dos fatos, uma investigação também foi aberta pela Vigilância em Saúde do município. Segundo o órgão, não houve como relacionar a morte ao procedimento de dedetização por falta de exames.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde. A ação prevê desocupação temporária do ambiente por período mínimo de uma hora. O posto ficou fechado por duas horas para a realização do procedimento.

A dedetização integra as estratégias de controle do Aedes Aegypti. O produto é regularizado e fornecido pelo Ministério da Saúde.

A unidade de saúde é administrada pelo Grupo Hospitalar Conceição. Em nota (leia íntegra abaixo), o GHC afirmou que a dedetização é realizada pela prefeitura de Porto Alegre diante do aumento dos casos de dengue e que todos protocolos de segurança foram seguidos. A instituição também lamentou a morte de funcionária.

A PlanService Terceirzação de Serviços Ltda, responsável pela contratação da profissional, manifestou pesar (leia íntegra abaixo) e afirmou que o falecimento de Luciana decorreu de causas naturais, não havendo "qualquer evidência técnica que relacione o ocorrido às atividades laborais ou a eventuais procedimentos realizados na unidade". A empresa ainda disse estar em tratativas com o Grupo Hospitalar Conceição para compreender como foi realizada a dedetização.

Leia as manifestações na íntegra:

Nota da prefeitura de Porto Alegre:

"No dia 3 de março, foi realizada ação de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes) na Unidade de Saúde Santíssima Trindade, Zona Norte de Porto Alegre. A data foi definida pela gerência da unidade, após recebimento, em 25 de fevereiro, das orientações sobre os protocolos de procedimentos pré e pós-borrifação pela Diretoria de Vigilância em Saúde.

A aplicação seguiu as diretrizes do Ministério da Saúde, que preveem a desocupação temporária do ambiente por período mínimo de uma hora. A unidade permaneceu fechada por aproximadamente duas horas para a realização do procedimento.

A Borrifação Residual Intradomiciliar integra as estratégias de controle do Aedes aegypti e já foi realizada em 20 serviços do município em 2026. O produto utilizado é regularizado e fornecido pelo Ministério da Saúde. A aplicação do produto ocorre em Porto Alegre desde 2024, conforme orientações técnicas do Ministério da Saúde."

Nota do Grupo Hospitalar Conceição:

"O Grupo Hospitalar Conceição lamenta o falecimento da funcionária terceirizada Luciana dos Santos Antônio, que prestava serviços na Unidade de SAÚDE Santíssima Trindade. No dia 19/03/26, a funcionária teve uma parada cardiorrespiratória. Tendo recebido os primeiros socorros ainda no interior da Unidade pela equipe e pelo SAMU, infelizmente veio a óbito. O GHC expressa sua solidariedade com os familiares e colegas pela perda e segue prestando todo o apoio.

Diante do aumento de casos de dengue em Porto Alegre, desde o início de 2026, a Prefeitura da capital promove aplicações periódicas de produto de combate ao mosquito transmissor por meio de uma técnica utilizada em todo o país, chamada de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI). No dia 03 de março de 2026, às 15h, a Secretaria Municipal de Saúde realizou este procedimento de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), como estratégia de controle vetorial do mosquito da dengue na Unidade de Saúde Santíssima Trindade. De acordo com Nota Técnica Estadual, após a aplicação, o ambiente já pode ser reocupado após o período mínimo de uma hora. Este mesmo protocolo é aplicado regularmente pela vigilância municipal em todas as unidades, bem como escolas, asilos e outras unidades de saúde, sem registros de intercorrências.

A aplicação do BRI é uma medida recomendada por organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), sendo adotada no município de Porto Alegre desde o ano de 2024, especialmente após o contexto epidemiológico decorrente das enchentes.

O Grupo Hospitalar reitera que todo o processo de aplicação do BRI segue rigorosamente o protocolo orientado pelos organismos de saúde do município, responsável pela aplicação do mesmo."

Nota da PlanService Terceirazação de Serviços Ltda:

"A PLANSERVICE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA manifesta profundo pesar pelo falecimento de sua colaboradora, ocorrido recentemente. Neste momento de dor, a empresa se solidariza com familiares, amigos e colegas de trabalho, prestando todo o apoio e assistência necessários.

Desde a ocorrência, a PLANSERVICE tem atuado com total transparência e responsabilidade, colaborando integralmente com as autoridades competentes para o devido esclarecimento dos fatos. Conforme relatório pericial oficial, foi constatado que o falecimento decorreu de causas naturais, não havendo qualquer evidência técnica que relacione o ocorrido às atividades laborais ou a eventuais procedimentos realizados na unidade onde a colaboradora exercia suas funções.