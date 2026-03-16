Porto Alegre

Trabalho legislativo
Notícia

Polêmica, homenagens e impasse travam votação do Plano Diretor na Câmara de Porto Alegre

Rito da sessão e debates alheios ao tema paralisaram o início da análise das mais de 500 emendas atreladas ao projeto

Paulo Rocha

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