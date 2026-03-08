“Parem de nos matar”: mulheres marcham no Centro Histórico de Porto Alegre no 8 de março

O Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, levou mulheres às ruas de Porto Alegre neste domingo. O ato teve concentração pela manhã na região da Ponte de Pedra, no Centro Histórico, com caminhada em direção à Praça do Aeromóvel.

Durante o trajeto, mulheres ocuparam as ruas com cartazes, faixas e palavras de ordem. Entre os dizeres exibidos estavam mensagens de denúncia à violência de gênero e pedidos por justiça para vítimas de feminicídio.

O protesto ocorreu em um momento de agravamento da violência de gênero no Brasil. O país registrou 1.568 feminicídios em 2025, segundo a nota técnica Retrato dos Feminicídios no Brasil, divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número representa um aumento de 4,7% em relação a 2024.

Desde que a Lei do Feminicídio entrou em vigor, em 2015, mais de 13,7 mil mulheres foram assassinadas por razões de gênero no país. Nos últimos cinco anos, o crescimento acumulado é de 14,5%.

Na região Sul, o Rio Grande do Sul concentra o maior número de casos. Entre 2021 e 2025, foram registrados 444 feminicídios no Estado, o equivalente a 38,8% das mortes na região. No mesmo período, o Paraná teve 429 registros e Santa Catarina, 272.

Somente em 2025, o Rio Grande do Sul registrou 80 feminicídios. Nos primeiros meses deste ano, o Estado já contabiliza ao menos 20 casos.

🚨Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul